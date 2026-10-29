Este jueves 29 de octubre se dio a conocer que murió Patrick Stewart, el actor de X-Men y Star Trek, a los 86 años.

La noticia fue confirmada por su vocera Kelly Bush Novak y su familia en redes, quienes revelaron que la muerte del actor británico ocurrió el pasado miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles.

Patrick Stewart luchó contra la contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Su partida ha generado tristeza entre los fanáticos que lo recordaban como el Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y Profesor Charles Xavier en la saga X-Men.

Patrick Stewart como el Profesor X (Disney)

Patrick Stewart murió rodeado de amigos y familiares

El actor Patrick Stewart murió en compañía de sus seres queridos, anunció su portavoz.

Ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros. Siempre atesoraremos la serenidad y la reflexión que reflejaba su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible. Kelly Bush Novak

Patrick Stewart (Paramount Plus / YouTube)

En el comunicado emitido en redes por la vocera y la familia de Patrick Stewart se han solicitado, en lugar de flores para el actor, donaciones para el centro de investigación del Alzheimer de la Universidad Johns Hopkins.

En lugar de flores, se pueden realizar contribuciones conmemorativas al Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y a los recursos para cuidadores de la Alzheimer’s Foundation of America. Kelly Bush Novak

El texto también ha destacado el legado como activista y talento actoral de Patrick Stewart a lo largo de más seis décadas de carrera.

Recordando los papeles en X-Men y Star Trek donde se ganó el cariño de miles de fans.

Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimo de actuaciones imborrables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y trajo esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave espacial Enterprise. Kelly Bush Novak

Patrick Stewart (EFE)

Patrick Stewart tuvo una destacada carrera en teatro, cine y televisión

Tras pasar varios años en el teatro clásico en Inglaterra, Patrick Stewart logró la fama en la televisión a finales de los años 80.

Se convirtió en el capitán Jean-Luc Picard de Star Trek: La Nueva Generación durante 176 episodios emitidos de 1987 a 1994.

Para el año 2000, Patrick Stewart daría vida a el Profesor Charles Xavier en X-Men, dicho papel lo volvería a retomar en Avengers: Doomsday, película programada para estrenarse el 17 diciembre 2026.