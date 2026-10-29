Este 29 de octubre se dio la lamentable noticia de la muerte de Patrick Stewart, tras un breve tiempo de padecer Alzhéimer y demencia, algo que no se había mencionado públicamente.

Conocido por su papel como el Profesor X en las películas de X-Men, Patrick Stewart se mantuvo activo en los últimos años, aunque no se sabe si ya tenía el diagnóstico de Alzhéimer y demencia.

Patrick Stewart Charles Xavier (Disney)

¿De qué murió Patrick Stewart?

De acuerdo con la misma familia de Patrick Stewart, el actor murió este 29 de octubre debido al Alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy.

No se sabe desde cuándo fue diagnosticado con ambas enfermedades, aunque los familiares de Patrick Stewart señalan que el padecimiento duró poco tiempo antes de su muerte.

Lo cual da a entender que fue en este mismo 2026 cuando se enteraron de las enfermedades que afectaban al actor de 86 años.

El hecho de tener dos enfermedades neurodegenerativas al mismo tiempo, habría provocado un deterioro rápido de las capacidades motrices y cognitivas del actor.

Tras el diagnóstico, sus últimos momentos los pasó en su casa al cuidado de su esposa Sunny Ozell, una conocida cantante con la que el actor se casó en 2013.

Patrick Stewart como Charles Xavier (20th Century Studios)

Patrick Stewart habría trabajado en Avengers: Doomsday enfermo

El caso de Patrick Stewart recuerda un poco al de Chadwick Boseman, pues el intérprete del Profesor X habría trabajado enfermo en Avengers: Doomsday.

La película de Marvel se filmó durante gran parte de 2025, con Patrick Stewart estando involucrado en varias escenas de la obra.

Tanto la demencia con cuerpos de Lewy como el Alzhéimer tardan varios años en desarrollarse; Patrick Stewart habría estado en la etapa avanzada de ambas enfermedades.

Hay que mencionar que mientras Chadwick Boseman mantuvo en secreto el cáncer que padecía, Patrick Stewart no sabía que estaba enfermo, si atendemos a las palabras de la familia.

Dado que el diagnóstico se dio hasta este 2026, cuando el actor terminó su participación en el filme del MCU.