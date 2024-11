Angélica Vale -de 49 años de edad- confesó que no perdería la figura que tiene actualmente ni para interpretar a Carmen Salinas.

El mundo del espectáculo se vistió de luto el pasado 9 de diciembre del 2021 cuando se dio a conocer la muerte de Carmen Salinas a los 82 años de edad.

Carmen Salinas fue uno de los personajes más queridos del espectáculo mexicano, por lo que se ha especulado sobre la posible realización de su bioserie.

Tras varias especulaciones, María Eugenia Plascencia -hija de Carmen Salinas- confirmó que ya se esta trabajando en una serie de su mamá.

Fue en mayo cuando la familia de Carmen Salinas confirmó sus deseos de realizar una bioserie sobre la vida y trayectoria de la actriz.

Finalmente, el proyecto se concretó, por lo que ya se estarían en pláticas con el elenco que podría formar parte de la bioserie de Carmen Salinas.

En entrevista para el programa Hoy, Angélica Vale fue cuestionada sobre si ella estaría interesada en poder interpretar a Carmen Salinas.

Angélica Vale confesó que hace muchos años se había señalado que ella le podía dar vida a Carmen Salinas; incluso, pensó que fue la misma actriz quien la propuso.

Sin embargo, Angélica Vale dejó en claro que ella no va a participar en este proyecto, aunque le hubiera gustado por el cariño que le tiene a Carmen Salinas.

“Fíjate que hace muchos años, que yo podía, no sé quién fue, me atrevo a pensar que creo que fue Carmen Salinas, y creo que la gente se quedó con la idea, pero no, no voy a participar, me hubiera encantado, pero no”

Angélica Vale