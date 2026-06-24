Ángela Aguilar compartió un video junto Christian Nodal donde lucen muy enamorados, dejando atrás los rumores de una crisis matrimonial.

El próximo 24 de julio será el segundo aniversario de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y la pareja luce más enamorada que nunca.

El pasado lunes 22 de junio, Ángela Aguilar compartió un video donde se ve a Christian Nodal besándola efusivamente mientras ella sonríe.

Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten video muy enamorados

En las imágenes se ve a Ángela Aguilar sonriendo y grabando, mientras Christian Nodal la besa y canta “Sin fortuna” de Gerardo Reyes.

Ángela Aguilar sonríe mientras su esposo la besa y canta emocionado, por lo que todo indica que se encontraban festejando.

Hace unos meses, la pareja enfrentó el rumor de una separación tras el escándalo con el video musical ‘Un vals’, donde la protagonista tenía características similares a Cazzu.

Al final todo fue un rumor, ya que la pareja siguió compartiendo momentos juntos en redes sociales.

Incluso, Ángela Aguilar cantó en vivo con Christian Nodal en su concierto en el Monumental Plaza de Toros.

Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten video muy enamorados (Instagram/@angela_aguilar_)

Así ha sido el segundo año de matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Los escándalos no han parado para Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes van a celebrar su segundo aniversario de matrimonio en julio.

Durante el último año, la pareja sigue enfrentado críticas y burlas por su apresurada boda.

Ángela Aguilar aseguraba que su boda religiosa se realizaría en 2026, pero al final este evento se pospuso, lo cual generó una serie de especulaciones sobre su relación.

El escándalo se avivó cuando Christian Nodal estrenó el video de ‘Un Vals’ en abril de 2026 y la protagonista tenía características similares a Cazzu.

Esta situación provocó que se especulara que la pareja se había separado, pero el rumor fue desmentido por Kunno, quien compartió fotos de la pareja en Instagram.