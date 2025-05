Ángela Aguilar confiesa que en Christian Nodal encuentra su fuerza en los “meses muy crueles” que ha atravesado desde que se casaron.

A casi un año de que se casó, Ángela Aguilar -de 21 años de edad- rompió el silencio y reveló cómo han sido estos meses y es que no todo ha sido felicidad.

Y es que Ángela Aguilar confesó que en este tiempo han vivido momentos muy difíciles y ella los ha podido sobrellevar gracias a Christian Nodal, de 26 años de edad.

Aunque suele ser muy reservada sobre su vida privada, Ángela Aguilar concedió una entrevista a Mariano Osorio donde abrió su corazón.

Y es que Ángela Aguilar rompió el silencio sobre cómo ha vivido su primer año de casada con Christian Nodal.

Ángela Aguilar destacó que ha encontrado en Christian Nodal su fuerza para poder salir delante en los “meses muy crueles” que han vivido desde su casamiento.

En su conversación, Ángela Aguilar no dudo en alabar a Christian Nodal a quien lo catalogó como un “mega hombre”.

Sin querer brindar muchos detalles sobre los difíciles momentos a los que se han enfrentado, Ángela Aguilar dejó en claro que ha podido salir adelante gracias a Christian Nodal.

“Siento que yo no podría estar sonriendo si no tuviera un hombre tan bueno a mi lado”

Ángela Aguilar destacó que acude a los conciertos de Christian Nodal, porque si no de otra manera no podría verlo.

Y es que de acuerdo con Ángela Aguilar ambos tienen mucho trabajo y son estos momentos donde aprovechan para estar juntos.

“Mi marido trabaja muchísimo, yo también trabajo muchísimo. Me aventé años de 90 shows al año y mi esposo el año pasado hizo 110, entonces si yo no estoy en sus shows, no lo veo. Tratamos de estar cuando podemos, él me acompaña a mis cosas, yo lo acompaño a las suyas; estamos muy unidos”

Ángela Aguilar