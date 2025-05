En un momento de sinceridad, Ángela Aguilar reveló que sí le han afectado las críticas por su relación con Christian Nodal pues incluso ya no se siente ni capaz de poder ir al super.

Ángela Aguilar de 21 años de edad, contó en entrevista con Pati Chapoy que su día a día se ha visto afectado. Sin embargo, creen que solo se está haciendo la víctima.

La cantante Ángela Aguilar tuvo una entrevista con Pati Chapoy de 75 años de edad, donde habló de su matrimonio con Christian Nodal y las críticas que no la dejan en paz.

Fue ahí que la esposa de Christian Nodal admitió que las críticas sí la han afectado, sobre todo en temas que le gustaba hacer como ir al supermercado.

Según la explicación de Ángela Aguilar, ella podía ir libremente al super antes de ser la esposa de Christian Nodal. Pero ahora, por la funa que creció hacia ella no puede hacerlo.

Y es que más allá de que la gente le diga la ofenda al encontrarla, explicó que la graban de lejos en los pasillos y eso no la hace sentir cómoda.

“Ir al super es de mis actividades favoritas, pero recientemente me ha causado mucha ansiedad salir al público (...) Mucha gente me graba en los pasillos, me graban de lejos, no era normal como que me pidieran foto y me daban ataques de ansiedad”.

