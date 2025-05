Ángela Aguilar -de 21 años de edad- sorprendió a sus fans con una declaración inesperada sobre su carrera y su evolución vocal en la que incluyó a su prima Majo Aguilar.

Desde hace tiempo se ha rumorado que entre Ángela Aguilar y Majo Aguilar -de 30 años- existe una gran rivalidad.

Sin embargo, con su reciente declaración, Ángela Aguilar ha reconocido la influencia de su prima en su crecimiento vocal y emocional en la música.

En una reciente entrevista con Jesse Cervantes para la estación de radio Exa, Ángela Aguilar habló sobre su nuevo álbum y su evolución artística.

Durante la conversación, Ángela Aguilar destacó que su familia ha sido clave en su formación musical.

Pero, lo que más llamó la atención fue su agradecimiento a su prima Majo Aguilar, con quien años atrás llegó a compartir escenario pero con quien hoy en día tiene una relación muy distante.

La mención a Majo Aguilar y a su familia en general, ocurrió cuando Ángela habló sobre las personas que han influido en el desarrollo de su voz a lo largo de los años, gracias a sus enseñanzas.

“Esta es mi forma de expresión, yo cuido mucho mi voz, es algo que no es mío, es de las maestras que me enseñaron, de mi papá, que me lo trajo, de mi abuela que me inspiró, de mi abuelo, de mi prima, de mi todo, de todo el mundo que me rodea, de la gente que me apoya, es su voz, esa es nuestra voz”.

Ángela Aguilar