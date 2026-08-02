Mar de Regil no se va a dedicar a la actuación y explica por qué eligió un camino distinto a la profesión de su madre, Bárbara de Regil.

La influencer está orgullosa y admira la carrera de Bárbara de Regil, pero decidió tomar otro camino y revela los nuevos proyectos que tiene.

Mar de Regil descarta la actuación y explica por qué eligió otro camino

A sus 22 años, Mar de Regil tiene claro el camino que tomará su carrera y descarta por completo dedicarse a la actuación.

Mar de Regil mencionó que ya incursionó en la actuación y no fue algo que la hiciera feliz, por lo que no piensa dedicarse a esta carrera.

“Ya salí, pero la verdad es que no creo volverlo a hacer. No es lo mío. No, porque la actuación no es lo mío y no es mi cosa favorita y además me da mucha pena, entonces no creo volverlo a hacer” Mar de Regil

Bárbara de Regil y su hija, Mar de Regil (Instagram/@barbaraderegil)

Mar de Regil debutó en la temporada 5 de Rosario Tijeras, donde hizo un cameo especial junto a su mamá.

Mar de Regil destacó que no se siente obligada a seguir los pasos artísticos de su madre, por lo que busca una actividad con la que se sienta feliz y plena.

“No, creo que lo padre es que cada quien se dedique a lo que le apasiona y no porque sea tal significa que yo vaya a hacer lo mismo que ella, sino que yo haga lo que me hace feliz. Y la verdad es que la actuación por el momento no me hace feliz, entonces no”. Mar de Regil

Mar de Regil quiere ser creadora de contenido

La verdadera pasión de Mar de Regil es la creación de contenido, por lo que tiene algunos proyectos en puerta para seguir forjando su imagen en redes sociales.

“Ay, pues muchas cosas, sobre todo primero crear contenido me gusta muchísimo y ahorita estoy haciendo un proyecto de algo que me gusta mucho” Mar de Regil

La influencer explicó que está trabajando en algo nuevo y que podría llegar al público en los siguientes meses.

Mar de Regil destacó que con el paso de los años ha forjado su imagen en redes sociales y actualmente tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, así como 11 millones en TikTok.

La creadora de contenido no siente presión por ser hija de Bárbara de Regil, pues está segura que nadie espera que sea actriz o siga los pasos de su mamá.

“No, te voy a decir algo, yo creo que nadie espera que sea como mi mamá. Yo creo que algo que he hecho con los años en redes es que me he hecho mi propia imagen al final del día” Mar de Regil

Mar de Regil expresó que su contenido es muy distinto al que hace su mamá en redes sociales y ha forjado su propio estilo.