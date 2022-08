Andrés García fue amigo de Luis Rey, padre de Luis Miguel y se sabe que lo ayudó a incursionar en la música. Ahora el actor contó que intercambió pareja con el ‘El sol.

El actor de 81 años tiene un canal de YouTube donde responde las preguntas de sus seguidores.

Fue en su último video donde le preguntaron si era cierto que él le había quitado una novia a Luis Miguel.

Entre risas, Andrés García respondió: “Yo no diría que bajarle, ni él a mí, solo que intercambiamos” dijo el actor.

Andrés García no dio más detalles de lo ocurrido con Luis Miguel, pero se sabe que el actor fue muy allegado a la familia Gallego Basteri.

¿Qué relación tiene Luis Miguel y Andrés García?

Luis Miguel comenzó su carrera desde niño y Andrés García lo impulsó, además de que le consiguió espacios en la televisión para que el cantante mostrara su voz.

Actualmente no mantienen una relación cercana, pues en uno de sus video fue cuestionado si Luis Miguel se había acercado a él ahora que tiene problemas de salud.

“Pues fíjate que no me ha buscado, pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho un actor muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble” dijo Andrés García.

Recientemente contó que Anahí le envió un mensaje para saber de su salud y ofrecerle ayuda.

Andrés García y Anahí trabajaron juntos, por lo que la también cantante mostró su preocupación por el actor y él se lo agradeció.

Andrés García (Agencia México)

Andrés García asegura que Pablo Escobar lo invitó a una fiesta

Durante uno de sus videos fue cuestionado si había conocido a Pablo Escobar, un famoso narcotraficante colombiano.

“Si eras compadre del Negro Durazo y el papá de Luis Miguel ¿Te tocó conocer a Pablo Escobar?” le preguntaron a Andrés García.

“Fíjate que no, me invitó varias veces cuando yo estaba actuando en una novela en Colombia, y Pablo Escobar me invitó varias veces que fuera a visitarlo, pero como que no me latió”

Andrés García se ha mostrado estable, pero ha manifestado en varias ocasiones que tiene algunas enfermedades que complican su estado.