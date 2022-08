Andrés García se prepara para el día de su muerte, quiere dejar todo listo, por ello sacó a sus hijos del testamento y dejó a las mujeres que aún lo procuran, ellas serán sus únicas herederas, ¿y Roberto Palazuelos?

En declaraciones para el programa De Primera Mano, Andrés García, de 81 años de edad, dice estar cansado de la vida y es que en los últimos años su salud ha ido decayendo.

Por tal motivo, el veterano actor revela haber hecho de nueva cuenta cambios en su testamento sobre todo porque Andrés García da por hecho que “se irá rápido”.

Consciente de que la cirrosis complica más su condición, el actor de cine y televisión repite lo que ha declarado en los últimos años, no hay una buena relación con sus hijos.

Incluso, aunque su hijo Leonardo recientemente fue a visitarlo, su presencia lo terminó alterando.

“Llega Leonardo con una muchacha muy guapa, de visita y se queda dos o tres días… Yo no tenía mas que la señora que me cocina, me limpia la cocina, me limpia mi cuarto, no le da para más, además son 12 tuits y ya veo que se va, le digo: ¿ya te vas?, dice: sí, ya me voy papá, no sé si se iba a despedir o noble digo: ‘yo no sé si estás pensando en arreglar el cuarto que usaste, yo nomas tengo una señora, no le da para todo, y me responde: ¿y qué quieres que yo haga? Así como diciendo ‘estás chingando’”

Andrés García