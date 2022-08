Andrés García confesó su amor por Maribel Guardia hace unos meses, señalando que al haber coincidido en varios proyectos de cine y televisión, la idea de ser más que amigos se le cruzó muchas veces por la cabeza.

¿Cómo reaccionó Maribel Guardia ante semejante revelación? En entrevista, la actriz fue muy honesta sobre sus sentimientos hacia Andrés García.

Asimismo, Maribel Guardia respondió a Andrés García sobre otro asunto, que involucra a la película ‘Pedro Navaja’, en el que el actor no la dejó muy bien parada.

En entrevista para el programa ‘Hoy’, Maribel Guardia se dijo sorprendida ante las intenciones románticas que despertó en Andrés García cuando eran jóvenes:

Ante ello, Maribel Guardia puso en duda las declaraciones de Andrés García, dejando entrever que tal vez si él se le hubiera declarado, en las circunstancias adecuadas, su galanura la habría podido convencer:

“Jamás en la vida, yo me sorprendí cuando dijo que quería conmigo y que yo y que no sé cuánto, yo no sé por qué está haciendo ahora…, está loco, no, claro que no [estuvo enamorado de ella], en la vida, jamás, no, no, no se dieron las circunstancias… jamás, nunca me declaró su amor, no, nunca, jamás de los jamases, y era el hombre más guapo de México”

Maribel Guardia