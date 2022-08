¿Luis Miguel o Anahí? En un video publicado a través de su canal de YouTube, Andrés García se mostró muy agradecido con un famoso que le ofreció ayuda ante la crisis de salud por la que atraviesa.

A lo largo de su carrera, Andrés García utilizó su prestigio como actor y el dinero que en su juventud abundó, para ayudar a varios famosos que hoy en día tienen una carrera consolidada en México.

Uno de ellos fue Luis Miguel, a quien Andrés García llegó a considerar como un hijo y hasta le prestó una casa para vivir con su familia cuando no tenían dinero para subsistir.

Otra fue Anahí, a quien se dice que Andrés García apoyó e incluso alojó en su casa cuando atravesaba por su problema de bulimia y anorexia.

Una de esas celebridades retomó comunicación con Andrés García, al conocer la crisis de salud que lo llevó al hospital hace unos días. ¿Quién fue, Luis Miguel o Anahí?

Aunque muchos desearían saber que hubo reencuentro entre Andrés García y Luis Miguel, quien volvió a acercarse a él para ofrecerle ayuda fue la ex RBD, Anahí Puente.

Ante ello, Andrés García expresó su agradecimiento a la cantante en un video subido a su canal de YouTube, donde recordó cómo inició su relación:

Asimismo, Andrés García compartió con sus seguidores un poco de la conversación que tuvo con Anahí y revelando que pronto podría reunirse con ella y su familia:

“Que lo que se me ofreciera… Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días buscando paisajes. Muchas gracias Anahí, te quiero mucho, espero que toda tu familia esté muy bien, que tú también estés muy bien y ojalá vengan pronto por aquí. Les mando un gran abrazo”

Anahí respondió en Twitter al agradecimiento de Andrés García, donde le reiteró que puede contar con ella para cualquier cosa que se le ofrezca:

En un video previo, Andrés García realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. Uno de ellos le preguntó sobre Luis Miguel, a lo que el actor respondió que pese a la cercana amistad que tuvieron hace años, hoy en día no tienen comunicación.

Pese a ello, Andrés García dijo comprender a Luis Miguel, comentando que cuando él estuvo en el punto más alto de su carrera, como ahora sería el caso del cantante, no tenía tiempo de buscar a sus amigos:

“Pues fíjate que no me ha buscado (Luis Miguel), pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho un actor (cantante/artista) muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble. A mí me tocó también en las épocas de no parar de trabajar como está ahora Micky, trabajando. Yo lo digo porque amigos míos me decían ‘qué hubo, cabrón, ya te olvidaste de los amigos’ , les decía ‘no me lo vas a creer, no me da tiempo ni de acordarme para echarte un teléfono, mano’”

Andrés García