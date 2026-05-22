Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch, fue detenido por la policía francesa tras presunta agresión a Andrea del Val.

La también Miss Venezuela Global 2024 publicó una serie de videos en sus redes sociales con la cara ensangrentada, señalando a Giovanni Laguna como el responsable:

“Miren, esrto es lo que hizo Giovanni Laguna. Felicitacio0nes, Giovanni. Eso es lo que yo quería que demostraras quién eras, muchas gracias”. Andrea del Val, modelo venezolana

En un segundo video, Andrea del Val menciona a Fátima Bosch, evidenciando la relación cercana con el maquillista, momento en el que Laguna corre hacia ella.

Un tercer video muestra el momento de la detención con el hombre esposado y siendo subido a un vehículo policiaco.

Testigos reportaron gritos y golpes momentos antes de que llegaran las autoridades.

Giovanni Laguna y Fátima Bosch (Instagram | @giovannilagunaa)

Giovanni Laguna es liberado y responde a las acusaciones de Andrea del Val

Giovanni Laguna compartió un video en el que negó haber golpeado a Andrea del Val tras la discusión, pidiendo que no se involucre a Fátima Bosch ni demás modelos con las que ha trabajado.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó con un mal entendido al interior de un Airbnb que le estaba alquilando a una clienta y su madre.

Andrea del Val habría llegado al lugar, situación de la que Laguna estaba más que enterado, reconociendo que en el pasado nunca se llevaron bien.

Giovanni Lagunas (giovannilagunaa/Instagram )

El maquillista narró el orden de los hechos, revelando que Andrea del Val salió y comenzó a amenazarlo, momento en el que nombró a la actual Miss Universo Fátima Bosch.

Laguna detalló que al nombrar a personas ajenas al conflicto se lanzó sobre la venezolana para quitarle el teléfono e impedir que publicara el contenido.

Sin embargo, tropezó con una luz colocada sobre un tripié, objetos que impactaron en Andrea del Val, ocasionando una cortada en la frente.

Para este momento, Giovanni Laguna contó que quiso detener todo al ver la sangre e insistió en quitarle el teléfono, pero la modelo comenzó a golpearlo con otro equipo de su propiedad.

El maquillista dijo haber sido liberado porque su clienta y la madre de ella contaron a las autoridades la misma versión que él dio de los hechos.