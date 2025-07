La actriz Ana Claudia Talancón está siendo señalada de tener problemas con el alcohol, pero ¿es real? En más de una ocasión se habría evidenciado su consumo desmedido.

Un rumor apunta a que Ana Claudia Talancón de 45 años de edad, nuevamente se presentó frente al público bajo los efectos del alcohol, así que te contamos qué es lo que se sabe.

Se sabe que Ana Claudia Talancón formó parte del elenco de la obra de teatro El Sótano de Omar Suárez, pero el rumor de su alcoholismo está empañando su desempeño.

La obra de teatro que parece ser todo un éxito con elenco como Luis Felipe Tovar y Camila Suárez -por mencionar algunos- se puso en riesgo por Ana Claudia Talancón.

Una fuente cercana a la producción de El Sótano contó a TVNotas que Ana Claudia Talancón llegó en más de una ocasión con evidente aliento alcohólico a presentar la obra.

VIDEO: Ana Claudia Talancón no saludó a fans de “Soy tu fan: La Película” y esta podría ser la razón

Aunque en ocasiones era más evidente Ana Claudia Talancón iba alcoholizada, la fuente asegura que aunque en otras no era notorio su aliento la delataba.

Asimismo, aseguró que el elenco se ponía incómodo porque por las condiciones en que Ana Claudia Talancón se presentaba podía arruinar el desempeño de todos en El Sótano.

La actriz formó parte de El Sótano de octubre a diciembre 2024, pero ¿salió por problemas de alcohol?

Ana Claudia Talancón es señalada -nuevamente- de tener problemas con el alcohol, pero ¿es real?

En una entrevista que Omar Suárez tuvo con ‘Lo escuche con Alan Morales’, el productor de El Sótano lanzó un “¡nombre!” cuando el reportero le cuestionó la salida de Ana Claudia Talancón por problemas de alcohol.

El productor incluso dijo que Ana Claudia Talancón le aportó mucho a El Sótano, de modo que ya está en pláticas con su mánager para que vuelva a la obra en las próximas semanas.

Asimismo, explicó que el escenario de la obra tiene un sótano que abre, de modo que si la actriz hubiese llegado en estado inconveniente “te caes de manera inmediata”, asegurando que el público y él se hubieran dado cuenta que Ana Claudia Talancón asistía alcoholizada.

Sin embargo, su trabajo en El Sótano no es el único que se ha visto afectado sino un bochornoso momento que sucedió en el estreno de la película Soy Tu Fan.

Fue en septiembre de 2022 que Ana Claudia Talancón fue captada por la prensa llegando a la alfombra roja de Soy Tu Fan la película en estado de ebriedad.

Por su forma de hablar, actuar y que los propios reporteros confirmaron que olía a alcohol, fue que el estado de Ana Claudia Talancón fue evidenciado.

Y es que incluso luego de que Ana Claudia Talancón salió a posar para los reporteros, la producción la metió a backstage y no salió para la conferencia de prensa.

Ante ello, Ana Claudia Talancón aseguró a Ventaneando que lo que sucedió aquel día por el estreno de la película de Soy Tu Fan es que estaba “desbordada de emoción”.

“Lo sacaron de proporción, me sentí emocionada, yo estaba desbordada de haber esperado diez años (...) he tenido una sola semana libre en todo el año, aparte ¿quién no se va a emocionar por el estreno de su película?”.

Ana Claudia Talancón, actriz.