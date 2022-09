Ana Claudia Talancón dejó esperando a los fans de la serie Soy tu fan en la premier de “Soy tu fan: La Película” en Cinépolis de Plaza Universidad.

Un video que circula en redes sociales expone lo que podría haber causado el distanciamiento de la actriz, protagonista de la serie y la película, con los fans de Soy tu fan.

Desde las 16:00 horas comenzaron a llegar los fans de la serie transmitida en Canal Once en 2010 pero Ana Claudia Talancón no se acercó a ellos, a diferencia de su co protagonista Martín Altomaro.

Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro, de 46 años de edad, dan vida a Charly y Nico en la exitosa serie que no tiene final ni en “Soy tu fan: La Película” y de la que habrá una nueva temporada.

“Soy tu fan: La Película” se estrena en cines el 8 de septiembre, sin embargo la tercera temporada de la serie Soy tu fan aún no tiene fecha de estreno.

Martín Altomaro, alfombra rosa de Soy tu fan la película (Elizabeth Flores/SDPnoticias.com)

Más de un video explica por qué Ana Claudia Talancón no se acercó a sus fans

La actriz de 42 años de edad no desfiló como el resto del elenco de “Soy tu fan: La Película” y sólo platicó con Daniela Magu, quien condujo la alfombra rosa de la premier.

Ana Claudia Talancón también se acercó a un reducido grupo de medios que estaban al inicio de la alfombra rosa de la premier de “Soy tu fan: La Película” en el Cinépolis de Plaza Universidad.

En esa zona, algún reportero captó a Ana Claudia Talancón en supuesto estado inconveniente.

Arrastrando las palabras y casi cayendo, Ana Claudia Talancón dijo a reporteros que no estaba en la alfombra rosa de “Soy tu fan: La Película” para hablar de su boda con Alejandro Lopart.

“La verdad es que son muchísimo años en los que el corazón ha llenado el amor de nuestros fans y gracias a ese amor se ha dado esta nueva película y temporada de Soy tu fan, estoy segura de que quedarán fascinados porque está buenísima” Ana Claudia Talancón

El arquitecto Alejandro Lopart y Ana Claudia Talancón se habrían comprometido en noviembre de 2021 y habría boda, a la fecha esta no se ha concretado. Un reportero le preguntó “¿y tú boda?” a lo que la actriz respondió:

“No estamos aquí para hablar de mi boda” Ana Claudia Talancón

Momentos después y tras tropezar, la actriz fue separada por su crew de la prensa, la alfombra rosa, el evento y las decenas de aficionados que la esperaban.

Ana Claudia Talancón ¿se enojó con su crew?

Después de la alfombra rosa, los actores de “Soy tu fan: La Película” ofrecieron una sesión de preguntas y respuestas, pero Ana Claudia Talancón no estuvo entre ellos.

No obstante al término de la sesión y preguntas sobre por qué no estaba, Ana Claudia Talancón reapareció para la foto grupal.

El elenco de 'Soy tu fan, la película' (Elizabeth Flores/SDPnoticias.com)

Los reporteros se abalanzaron sobre Ana Claudia Talancón quien, visiblemente molesta, pedía a su equipo que le permitieran acercarse a la prensa y promocionar “Soy tu fan: La Película”.

Finalmente, la actriz habló brevemente sobre las dificultades para llevar a cabo “Soy tu fan: La Película” a más de 10 años del estreno de la serie Soy tu fan en Canal Once.

“Nos costó un ovulo y la mitad del otro. Mucho trabajo y la verdad es que lo logramos por el apoyo de los fans”

¿Daniela Magún mando mensaje a Ana Claudia Talancón?

Daniela Magún fue la conductora de la alfombra rosa y la sesión de preguntas y respuestas del estreno de Soy tu fan: La Película.

Al término del evento, Daniela Magún publicó un mensaje en su cuenta de Instagram sin destinatario pero que hace referencia a las personas que reciben críticas por parte de aquellos que ignoran cuando hay alguien pidiendo ayuda.

“Y me voy a dormir con una reflexión que no me deja de rondar la cabeza. Juzgar a otros es fácil, nos distrae de la responsabilidad de juzgarnos a nosotros mismos. No seamos cortos de sentimientos. Abracemos y acompañemos a los que sin pedir ayuda, a gritos la solicitan” Daniela Magún, conductora de la premier de Soy tu fan: La Película