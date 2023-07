Ana Claudia Talancón llora al hablar de la grave infección que la mantiene en el hospital y descarta una cirugía.

El pasado jueves 6 de julio, Ana Claudia Talancón compartió una historia de Instagram donde revelaba que estaba en el hospital.

La actriz presentó dolores intensos que la llevaron a ingresar al hospital a las 3 de la madrugada.

Ana Claudia Talancón, de 43 años de edad, mencionó que los médicos creían que tenía apendicitis.

Ana Claudia Talancón compartió un video donde cuenta que no padece apendicitis, pero sí una fuerte infección que hace que permanezca en el hospital.

“Aquí sigo, no me han dado de alta, no era apendicitis es una infección en el estómago horrible y la verdad sí me he sentido muy malita”

Ana Claudia Talancón