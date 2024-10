Ana Claudia Talancón sabe que a la gente le gusta escuchar historias de terror ahora que el mes de noviembre está por llegar, razón por la que recordó el suceso paranormal que vivió en “El Crimen del Padre Amaro”.

Y es que aunque han pasado 22 años del lanzamiento de El Crimen del Padre Amaro, Ana Claudia Talancón no olvida la terrorífica experiencia que la motivó a salir corriendo a conseguir veladoras y flores.

La actriz mexicana asegura haber sentido la presencia de un ser oscuro que, aunque no le hizo nada, la observó por un largo rato.

En un breve encuentro con la prensa, Ana Claudia Talancón dijo haber presenciado un suceso paranormal durante filmaciones de la película El Crimen del Padre Amaro donde compartió créditos con Gael García Bernal -de 45 años de edad-.

Ana Claudia Talancón -de 42 años de edad- explica que algunas escenas de El Crimen del Padre Amaro se grabaron en una hacienda mataron a 200 personas, muertes que ocurrieron durante la Revolución Mexicana.

Previo a enterarse de este suceso, la también presentadora de televisión dice haber vivido tres días de terror durante las filmaciones; sin embargo, los dos primeros fueron los más difíciles.

Resulta que a la famosa se le apareció un ser oscuro cuando dormitaba. Ana Claudia Talancón recuerda que una noche se le interrumpió el sueño debido a que vio como la manija de la puerta de su habitación subía y bajaba por sí sola.

No se trató de una alucinación ya que la puerta se abrió y sintió como una persona de energía masculina ingresaba.

Asombrada y sin poder hablar, Ana Claudia Talancón vio la sombra sobre una pared y se sintió observada por largo rato. El impacto fue tan grande que por un rato se quedó sin habla.

“No me salía la voz, ya cuando me salió, prendí la luz y no había nadie”

Ana Claudia Talancón asegura ser una mujer muy sensible por lo que una vez que recuperó el habla recordó que su mamá le dijo no tenerle miedo a los muertos antes que a los vivos.

Con las palabras en mente, Ana Claudia Talancón salió a comprar flores y veladoras para colocarlas en su habitación a la par que le pedía al ser oscuro no usarla como medio.

No obstante, el ritual no sirvió para nada ya que nuevamente el ser oscuro se hizo presente, pero esta vez fue más allá. Le tocó el hombro cinco veces a Ana Claudia Talancón y le movieron la cama al menos tres días.

“Yo les decía: por favor, no. Me cierro por completo, no quiero ver esto, no soy un cana para ustedes”,

Ana Claudia Talancón