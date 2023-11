Luego de más de 10 años y con una película de por medio, se estrena Soy Tu Fan: La Fiesta Continúa, de la que Ana Claudia Talancón dejó ver que se conserva la esencia que nos enamoró desde el primer capítulo.

En una entrevista exclusiva con SDPnoticias, Ana Claudia Talacón celebra la tercera temporada de Soy Tu Fan, donde La Fiesta Continúa, y que promete no decepcionará.

Tan “crudos y honestos” como recordamos a los personajes, pero eso sí, con la evolución que estos deben tener a sus cuarenta y tantos años.

Además, Ana Claudia Talancón cuenta que así como nos acompañó en el 2010, Soy Tu Fan: La Fiesta Continúa, será el consejo que necesitas para este momento de tu vida.

Pasaron más de 10 años, pero la espera ya terminó; luego del estreno de Soy Tu Fan: La película, llega la nueva temporada de Soy Tu Fan: La Fiesta Continúa, de la que Ana Claudia Talancón compartió detalles.

Con una inminente emoción por el estreno de Soy Tu Fan: La Fiesta Continúa y por volver a interpretar a Charlie, Ana Claudia Talacón -de 43 años de edad- prometió mucho para la nueva entrega.

Y es que en una entrevista exclusiva, Ana Claudia Talancón contó que esa esencia y crudeza con la que recuerdas a los personajes de Soy Tu Fan, es la misma que encontrarás.

Pero no bajo un mismo contexto , pues así como han pasado más de 10 años en la vida real, también ha sido así en la de los personajes:

Para Ana Claudia Talancón, Soy Tu Fan logró llegar a tanto mexicanos por la forma en que se mostraron los personajes y las situaciones cotidianas y comunes a las que se enfrentaban.

Sin embargo, apunta que las situaciones a las que se enfrentaron en las dos primeras temporada, no serán las mismas, pues los personajes ya tuvieron su evolución.

Ana Claudia Talancón adelantó que Soy Tu Fan: La Fiesta Continúa, vuelve con los personajes “tan crudos”, como los recordamos, pero también con el acompañamiento que conocemos.

Si te sentiste identificado con las dos primeras temporadas de Soy Tu Fan y hasta con la película, Ana Claudia Talancón promete que pasará lo mismo con la tercera temporada.

La actriz explicó que ya sea con Charlie, Rocío o Nico, las personas lograrán identificarse con las situaciones que pasarán los personajes, porque con problemas comunes.

“Los temas que tocamos en la serie son fuertes y profundos, me encanta ser la ventana que abrirá al diálogo”.

El tráiler de la nueva temporada revela que Charly y Martín se enfrentan a un nuevo conflicto; la paternidad, pero el mayor embrollo es para ella, pues no sabe sí realmente quiere ser mamá.

Por ello, Ana Claudia Talancón cree que Soy Tu Fan: La Fiesta Continúa, es el compañero que estuvo con su audiencia desde el día uno y también tendrá el mensaje que tú necesitas si estás en un conflicto con el querer ser o no, papá o mamá.

“Se presentan los problemas cotidianos de pareja y de la vida, el tema de la maternidad, las imposibilidades para serlo, la presión de la sociedad o el decidir que no quieres serlo (...) Soy tu fan es para que la gente sepa que no está sola en este trayecto, que no son bichos raros, que se vean reflejados en cualquiera de los personajes, tendrán que aprender o bien, sirve para abrir la puerta al diálogo”.

Ana Claudia Talancón, actriz.