Alicia Villarreal -de 53 años de edad- no está en su mejor momento tras su demanda por violencia contra Cruz Martínez y se siente “rota”.

Ha pasado un mes desde que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez por violencia familiar tras haberla agredido físicamente.

La cantante no ha parado de trabajar desde esa agresión y confesó que se ha ‘quebrado’ hasta en sus conciertos.

El 28 de marzo, Alicia Villarreal tuvo un concierto en el Auditorio Nacional y habló por primera vez con los medios abiertamente de su estado de ánimo.

“Ha sido una locura, unos tiempos muy pesados para mí, muy difíciles. No me escondo, quiero decirle que nada más he estado procesando todo esto”

Alicia Villareal