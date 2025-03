¿Cómo se encuentra Alicia Villarreal tras denunciar la agresión que sufrió en manos de su aún esposo Cruz Martínez? La famosa asegura que encontró en la música su refugio.

El pasado 16 de febrero se dio a conocer que Alicia Villarreal -de 53 años de edad- sufrió un episodio de violencia que la llevó hacer la señal de auxilio con la mano al terminar un concierto.

En medio de la preocupación de sus seguidores, Alicia Villarreal confesó que Cruz Martínez -de 52 años de edad- ya había ejercido violencia física y psicológica en el pasado.

Sin embargo, Alicia Villarreal destacó que en esta ocasión la agresión había sido más grave e incluso se había quedado sin documentos, ni dinero, ni su celular.

A más de un mes de su denuncia, Alicia Villarreal rompió el silencio sobre el episodio de violencia que vivió y advirtió que nadie volverá a abusar de ella.

Este fin de semana, Alicia Villarreal se presentó con gran éxito en el Auditorio Nacional donde recibió el cariño de todos sus seguidores.

Al finalizar su presentación, Alicia Villarreal habló con la prensa sobre la disputa legal que enfrenta contra Cruz Martínez luego del episodio de violencia que sufrió.

Alicia Villarreal confesó que no podía hablar mucho sobre la demanda que interpuso en contra de Cruz Martínez, pero se mostró feliz por todo el apoyo que ha recibido.

En su conversación, Alicia Villarreal confesó que no se esconde, pero se ha encontrado en un proceso muy difícil pues no recuerda en su vida haber pasado cosas tan complicadas.

Alicia Villarreal puntualizó que en varias ocasiones se ha roto y en muchos momentos solo quiere llorar.

Sin embargo, Alicia Villarreal destacó que en estos momentos complicados también ha descubierto cosas positivas como el apoyo que ha recibido.

Alicia Villarreal resaltó que en realidad la música se ha convertido en un refugio en estos momentos complicados que está viviendo.

En su conversación, Alicia Villarreal se mostró agradecida con todas las muestras de apoyo que ha recibido, pues no se ha dado cuenta de la magnitud de lo que le ha sucedido.

“Ha sido increíble, mucha gente me ha escrito, mucha gente que no conocía, que ahora me abrazan, y me siento increíble, no me he dado cuenta la magnitud de todo lo que ha sucedido con una seña”

Alicia Villarreal