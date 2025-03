Alicia Villarreal, ex esposa de Cruz Martínez, desea frenar los ataques contra su hija Melenie Carmona, quien en los últimos días ha estado en el blanco de la polémica.

Y es que gente reprueba que Melenie Carmona se muestre indiferente ante la denuncia que Alicia Villarreal realizó contra Cruz Martínez.

Por lo que en un sincera conversación con Pati Chapoy -de 75 años de edad-, la cantante asegura que sí cuenta con el apoyo de su hija, quien es su mejor ejemplo para alzar la voz.

Alicia Villarreal encontró en su hija, Melenie Carmona, el mejor ejemplo para denunciar a Cruz Martínez

"Me lastima de lo que dicen de mi hija porque también quiero salir a gritarles: ‘no digan eso“, dice Alicia Villarreal antes de revelar que Melenie Carmona sabía que denunciaría a Cruz Martínez.

Alicia Villarreal - de 53 años de edad- habló con Melenie Carmona -de 25 años de edad- así como con sus hijos sobre la agresión de Cruz Martínez -de 52 años de edad-.

Posteriormente fue a urgencias para documentar la agresión y posteriormente recurrió al Ministerio Público donde levantó la respectiva denuncia por violencia de género.

"Bueno, es que ese día que yo les dije me voy a ir a urgencias, me sentía… estaba en un shock, yo, con mucho pánico. Entonces llego a urgencias y pues estaba el Ministerio Público. Yo hago mi denuncia y me hacen un acta de los hechos, de lo que pasó ahí... Entonces, pues hago lo que tengo que hacer, lo correspondiente, buscar a mi abogado y a darle seguimiento a esta denuncia. Y hago el seguimiento a la denuncia, hablo con mis hijos, me siento con ellos, les explico" Alicia Villarreal

‘La güerita consentida’ indica que su hija Melenie Carmona es su mayor ejemplo para levantar la voz.

Esto porque en el pasado, la joven tuvo la valentía y la confianza para decirle a su mamá que un miembro de la familia abusó de ella.

"Tú como adulta le dices:' Hijita, está bien, se puede seguir adelante, vas a seguir adelante, ya no lo permitiste, ya lo hiciste’. Y uno, bueno, pues la abrazas y la proteges. Hice lo que tenía que hacer en su momento, porque ella me lo pidió y le di esa protección y esa necesidad que ella tuvo en el momento, y lo hice como ella me lo pidió. Después viene esto con los años, que me doy cuenta que esa es la manera en la que ha sido mi ejemplo. Porque esta juventud o esta nueva generación ya no piensa como uno, y no hace las cosas como uno, y creo que ella ha sido también mi ejemplo, mi más duro ejemplo"

Y a punto de quebrarse en llanto, la vocalista del extinto grupo Límite, asegura que su hija así como su descendencia han sido su más grande refugio.

"A veces nuestros hijos, sin saberlo ellos, son nuestro refugio. Uno los abraza y les cuenta, les dice, y ellos son los que realmente te dan las fuerzas para seguir adelante" Alicia Villarreal

Alicia Villarreal y Melenie Carmona (@AliciaVillarreal)

Alicia Villarreal explica por qué exhibió a Cruz Martínez

Por otro lado, Alicia Villarreal nunca pensó en cancelar su presentación en Zitácuaro, Michoacán, tras agresión de Cruz Martínez.

Debido a que se encontraba aterrada por la denuncia que acaba de poner contra Cruz Martínez, Alicia Villarreal decidió exhibirlo para su protección.

Por ello, al finalizar el show, realizó la señal universal de auxilio.

"Yo hago mi denuncia y me hacen un acta de los hechos, de lo que pasó ahí, entonces me dicen que se puede demorar cinco días o más días y yo de verdad me fui… Sí (estaba aterrada) y yo pues hago eso en el show, porque estoy con la angustia de mis hijos también, de mí ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo me regrese?"

Debido a que Alicia Villarreal se encuentra en un proceso legal no puede dar detalles de lo que ocurre con su aún esposo, el productor de Kumbia Kings.

