Alicia Villarreal rompió el silencio sobre lo qué pasó con Cruz Martínez que la llevó a hacer señal de auxilio con la mano en concierto.

El nombre de Alicia Villarreal -de 53 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que se dio a conocer que habría denunciado a su aún esposo Cruz Martínez por violencia doméstica.

En medio de todas las especulaciones, Alicia Villarreal decidió hablar sobre el episodio de violencia que sufrió el pasado 16 de febrero del 2025 en manos de Cruz Martínez, de 52 años de edad.

Aunque Alicia Villarreal confesó que Cruz Martínez ya había ejercido violencia física y psicológica contra ella en el pasado, este episodio la agresión fue más grave.

Llegó a tal extremo que Alicia Villarreal decidió pedir ayuda al terminar un concierto y hacer la señal de auxilio con la mano.

Alicia Villarreal relata que hizo la señal de auxilio con la mano en concierto pensando en que alguien la tenía que ayudar

Alicia Villarreal saltó todas las alarmas cuando decidió hacer la señal de auxilio con la mano en concierto en Michoacán.

Esto luego de que se dio a conocer que Alicia Villarreal había sufrido violencia física por parte de Cruz Martínez, padre de sus dos hijos.

En medio de su proceso legal en contra de Cruz Martínez, Alicia Villarreal decidió romper el silencio sobre la agresión que sufrió y que la llevó a hacer la señal de auxilio con la mano en concierto.

En entrevista con Alan Tacher, Alicia Villarreal relató que cuando hizo la seña de auxilio, no se encontraba consciente de la repercusión que podría tener.

“Yo no me espere una reacción a ese grado, no estaba consciente de eso, estaba consciente de lo que me estaba pasando a mí y de lo que tuve que hacer y procesar en tan poco tiempo” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal destacó que cuando puso la denuncia contra Cruz Martínez consideró que era una locura lo que tenía que esperar.

Cuando se encontraba en el concierto, se le vinieron a la mente imágenes de personas que habían hecho esa señal, por lo que decidió hacerlo.

“Cuando pongo esa denuncia y me dicen pues va a demorar unos cinco días, probablemente más, dije, no, es una locura. Y de repente me venía a la mente, cuando estaba en el show, me venía esa imagen de que ya había visto yo que había personas que hacían esa seña, no tenía todo el contexto ni sabía qué tanto iba a provocar” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal destacó que hizo la señal de auxilio con la mano pensando en que alguien la tenía que ayudar.

“Pero yo dije tengo que pensar en mí, en que alguien me tiene que ayudar” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal confiesa que si pensó en que sus hijos podrían estar llorando su muerte sin saber qué le pasó

En su conversación, Alicia Villarreal puntualizó que ella se encontraba incomunicada y sin dinero, pero sabía que no podía cancelar su presentación.

“Estar incomunicada, el no tener ni mi cartera, ni dinero, tarjetas y no saber como ir a cumplir esa fecha, porque además yo estaba cumpliendo la fecha de otro artista ya no podía eso al empresario ni al público, tenía que presentarme” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal destacó que aunque ya habían tenido otras peleas, se sintió en peligro porque pensó que su vida se encontraba en riesgo.

En ese momento, Alicia Villarreal sintió pánico con sus hijos ya que no había podido hablar bien con ellos.

“Cuando me siento en peligro no puedo decir es una cualquier pelea, riña, palabra sino ya está en riesgo mi vida, ósea ¿qué voy a hacer? porque tenía bastante pánico de mis hijos que los deje en casa, que no les alcanzó a explicar, de todo lo que está pasando” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal aseguró que seguirá con el proceso, pues considera que nadie se merece vivir lo que ella vivió.

“Ahorita me he tomado este compromiso que yo siento conmigo misma de ponerme límites, de cuidarme, quererme y de seguir adelante con esto que yo ya hice porque también no me lo merezco, ni se lo merece nadie” Alicia Villarreal

En su conversación, Alicia Villarreal confesó que si fue al hospital y ahí hizo su denuncia en contra de Cruz Martínez.

“Yo salí de la casa sin nada, lo único que agarre fue la camioneta de mi hija. Me voy a urgencias, si fui al hospital, estaba el ministerio público y yo hice mi denuncia ahí” Alicia Villarreal

Tras su denuncia, Alicia Villarreal regresó a su casa para hablar con sus hijos porque ella se tenía que ir a su concierto.

“De ahí regresé a casa con los chicos para decirles si se querían ir conmigo porque yo me tenía que ir a trabajar y no podía cancelar” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal señaló que ya había sufrido violencia por parte de Cruz Martínez, pero no había llegado a ese extremo.

Visiblemente conmocionada, Alicia Villarreal destacó que solo podía pensar que sus hijos podrían llorar su muerte sin saber qué le había pasado.

“Sí, pero no a ese grado. Yo nada más decía, mis hijos pudieran estar llorándole a su mamá sin saber qué pasó. Eso era lo que pasaba por mi mente” Alicia Villarreal