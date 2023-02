Durante una entrevista, Alfredo Adame reveló que tiene algo en común con Kurt Cobain; sin embargo, no sería el talento musical.

De acuerdo con el actor de 64 años de edad, su psiquiatra le dijo que al igual que el cantante estadounidense y otros artistas, él es “víctima de tu propio éxito”.

Esto, detalló Alfredo Adame, su prestigiada psiquiatra le dijo que sería el verdadero causante de los ataques en que se ha visto involucrado recientemente.

Durante una entrevista en el programa ‘Todo Para La Mujer’ Alfredo Adame hablo sobres los recientes encuentros violentos en los que se ha visto involucrado.

Y de acuerdo con Alfredo Adame, luego de haber sido agredido en octubre del 2022, acudió 6 meses a terapia con una psiquiatra.

Esta doctora, de quien al actor no dio el nombre, a diferencia de lo dicho por Cynthia Klitbo, aseguró que el famoso no provocó los ataques en los que ha involucrado.

“Si a mi me pasa algo no fue porque yo lo provocara, si a mi me pasa algo, me dan un balazo, me dan un palazo, algo”

Alfredo Adame