Alfredo Adame otra vez está en vuelto en el escándalo, pues luego de su tercera pelea callejera, asegura que fueron ‘montachoques’ quienes lo golpearon ¿va demandar? Esto dijo.

El pasado jueves 4 de febrero, Alfredo Adame volvió a protagonizar una pelea por un problema vial.

Según narra Alfredo Adame -de 64 años de edad- él iba camino al aeropuerto, cuando un sujeto lo acusó de haber golpeado su auto.

Como el también actor tenía prisa, accedió a darle mil pesos, pero el sujeto se negó aceptarlos.

Al ver que el sujeto se estaba poniendo violento, Alfredo Adame sacó un tubo y comenzó a pelear .

Alfredo Adame (Tomada de Video )

¿Otra vez va demandar? Alfredo Adame explica cómo se originó su pelea callejera

Alfredo Adame resultó lesionado tras la pelea en un avenida de la alcaldía Tlalpan, por lo que recibió asistencia médica en el avión.

El conductor menciona que iba rumbo a Villahermosa, Tabasco, y paramédicos del aeropuerto le informaron que necesitaba puntadas, por lo que allegar a su destino acudió al hospital.

En una entrevista con Venga la Alegría, Alfredo Adame narró cómo ocurrieron los hechos donde lo apalearon con un tubo.

“Lo que ocurrió en la mañana fue que salí de mi casa a las 8:00, de repente llego y Tlalpan va congestionado y de repente se para el cuate que estaba adelante y me dice: ‘oye ¿pues qué te pasa? Es que le pegaste, no yo no le pequé a tu carro” Alfredo Adame

Alfredo Adame le quiso dar mil pesos al otro conductor que lo acusaba de golpear su auto, pero él no accedió.

Alfredo Adame (Captura/TVAzteca)

“Vamos a orillarnos y ahí ya detallamos. Yo llevo prisa, voy al aeropuerto, cuando me bajo, muy agresivo el cuate (...) de repente el cuate saca del coche un tubo, entonces voy a mi coche saco y saco mi tubo y lo agarro a tubazos” Alfredo Adame

Según la versión de Alfredo Adame, fue el otro conductor quien inició la pelea y ambos comenzaron a golpearse con sus tubos.

“Le metí cuatro tubazos, luego llegan otros tres y me agarran entre los tres a mí, uno me empieza a someter, él otro me empieza agarrar el cuello. Todavía quiso romperme el espejo” Alfredo Adame

Al parecer, el conductor se enfrentó a tres personas y un testigo fue quien le dijo a él que dejara de golpear a su contrincante, aunque en el video se ve otra cosa.

“Total, me subo a mi coche le aventé los mil pesos y me fui al aeropuerto (...) La verdad es que la rajada me la hice yo con la puerta del coche” Alfredo Adame

Todos creen que Alfredo Adame no puede reconocer que lo golpearon

Alfredo Adame asegura que fue él quien golpeó al otro conductor , cuando en las imágenes se ve como lo agreden con un tubo.

Incluso, el otro sujeto lo estaba estrangulando y un transeúnte intervino para que Alfredo Adame se pudiera escapar.

Los conductores de Venga la Alegría manifestaron que es preocupante que Alfredo Adame no pueda aceptar que lo golpearon y que reaccione de forma agresiva en cualquier situación.

“Él siempre ve la historia al revés, porque no le gusta perder”, dijo Horacio Villalobos.

Alfredo Adame lanzó un comunicado donde asegura que piensa proceder legalmente contra su agresor.