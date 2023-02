Alfredo Adame se niega a tomar terapia para controlar su ira. El actor y conductor de televisión volvió a explicar ante las cámaras de la periodista Berenice Ortíz, lo que pasó en su nueva pelea callejera, eximiéndose de culpa.

El pasado 2 de febrero, Alfredo Adame protagonizó otro incidente vehicular que terminó con él recibiendo dos puntadas en la cabeza, tras ser golpeado por un hombre.

Ante la riesgosa situación que enfrentó, tanto el público como compañeros del medio le han recomendado a Alfredo Adame tomar terapia de control de ira, lo que él ha descartado rotúndamente. ¿Por qué?

Alfredo Adame (Tomada de Video )

Alfredo Adame asegura que él no provoca sus peleas callejeras

Alfredo Adame argumenta que no necesita tomar terapia de control de ira porque es feliz y no es él quien busca problemas cada vez que le pasa algo malo.

Para demostrarlo, Alfredo Adame volvió a detallar cómo se originó la pelea del jueves pasado, señalando que él iba manejando tranquilamente cuando, luego de incorporarse a un carril, vino el reclamo violento de un hombre.

El sujeto, dijo Alfredo Adame, le reclamó de forma agresiva por un supuesto golpe que le había dado a su auto, pero el actor afirma que nunca sucedió tal cosa pues a pesar de estar muy juntos, los vehículos permanecieron separados.

Tan seguro está de su inocencia, que Alfredo Adame acusó al automovilista de ser un ‘montachoques’, es decir, un delincuente que finge accidentes vehiculares para sacarle dinero a las personas que responsabiliza del incidente.

“Yo no los provoco, vengo manejando, vi el espacio, me meto. No pasó nada, ni siquiera lo toqué, si quieren, pueden subir a ver mi coche”, ofreció Alfredo Adame, para luego continuar:

“Ni siquiera lo toqué y se baja el cuate enfurecido, ‘no, es que me [chocaste] y ocho mil, diez mil pesos [me cobraba]. ‘No’, dije, ‘este es montachoques’ Alfredo Adame

Alfredo Adame subió a un avión con una herida en la cabeza, luego de su nueva pelea (Twitter/@fragosomana)

Alfredo Adame asegura que no necesita tomar terapia de control de ira

Alfredo Adame aseguró no necesitar una terapia de control de ira, pues en el caso de su nueva pelea, reaccionó “tranquilamente”, bajándose a ver qué había sucedido, aunque luego las cosas cambiaron.

Alfredo Adame dijo que consideraría recurrir a ayuda si su primera reacción hubiera sido sacar una pistola y lanzar golpes, pero eso no sucederá, dijo, porque él es feliz

Respecto a las posibles consecuencias que la nueva golpiza le provocaría a su salud, considerando que hace poco fue operado de los ojos tras otra pelea callejera, Alfredo Adame descartó que se encuentre en riesgo.