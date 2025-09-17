Alfredo Adame es uno de los participantes de La Granja VIP, reality show que podría contar con la participación de Paulo Quevedo, uno de sus enemigos.
Los rumores sobre el posible ingreso de Paulo Quevedo a La Granja VIP tomaron fuerza luego de que Alfredo Adame se dijera contento de formar parte del reality show de TV Azteca.
Alfredo Adame se une a La Granja VIP y lanza advertencia a Paulo Quevedo
Por medio del podcast Chismecito, Alfredo Adame se dijo emocionado de ser parte de La Granja VIP, donde solo conoce a dos de los participantes:
- Jawy Méndez, de 36 años de edad
- Paulo Quevedo, de 50 años de edad
“Voy a La Granja el 12 de octubre. El 8 y 9 de octubre nos internan en un hotel. Voy con todo. No llevo malas intenciones contra nadie mas que con el estúpido de Quevedo, a los demás no los conozco. A Jawy, poco, no sé quienes más van”Alfredo Adame
Sin querer queriendo, Alfredo Adame -de 67 años de edad- confirmó la participación de Paulo Quevedo.
Quien, se dijo, en redes sociales, había rechazado la invitación.
El veterano actor no ocultó el malestar que le causa la sola presencia de su enemigo; sin embargo, adelantó que no va con intención de pelear con sus compañeros.
“No voy a fastidiar como suelen hacerlo conmigo, de discriminarme, segregarme y atacarme a lo tonto. Yo sé cómo responder, voy onfire”Alfredo Adame
¿Qué problemas tuvieron Alfredo Adame y Paulo Quevedo antes de La Granja VIP?
Los problemas de Alfredo Adame y Paulo Quevedo se derivan de su participación en La Casa de los Famosos All Stars, reality show donde intercambiaron insultos durante un posicionamiento.
Alfredo Adame llamó “fracasado” y “malagradecido” a Paulo Quevedo, quien traicionó a Maripily Rivera -de 48 años de edad- en el juego.
Ante esto, el cantante tachó al actor de “incongruente” y “patético”, así como se refirió a él como un “pobre diablo”.
Esto porque el veterano actor, al inicio del juego, dio por hecho que nadie apoyaría a Maripily Rivera, quien terminó ganando el reality show.
Desde entonces, Alfredo Adame aprovecha cualquier oportunidad para atacar a su excompañero, quien gustoso le responde.