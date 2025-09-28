Tal parece que así como Alexis Ayala de 60 años de edad, ha argumentado en La Casa de los Famosos México 2025 su fuerte crisis económica, una demanda por Palacio de Hierro lo confirma.

La abogada Marcela Torres informó que Alexis Ayala tiene una demanda por Palacio de Hierro, debido a que la tienda departamental argumenta falta de pago por el actor.

Alexis Ayala sí está en quiebra; proceso legal de Palacio de Hierro lo confirma

Se armó un escándalo alrededor de Alexis Ayala mientras está en La Casa de los Famosos México 2025, pues en la investigación de denuncias contra el actor, la abogada Marcela Torres se encontró la confirmación de su crisis económica.

Estando en el reality show, el actor ha argumentado que pasó por una fuerte crisis económica, siendo que Marcela Torres lo confirmó debido a un proceso legal que Palacio de Hierro inició.

Palacio de Hierro demandó a Alexis Ayala. (@marcetorres)

Según la información proporcionada, la tienda departamental de Palacio de Hierro demandó por la vía civil a Alexis David Ayala Padro (nombre de pila del actor) el 28 de mayo de 2025.

La demanda es en tema mercantil y cuenta con dos notificaciones al actor; una el 10 de marzo de 2025 cuando el proceso se inició y la segunda el 28 de mayo de 2025, lo que la abogada ve como la confirmación de “un bache económico” porque Palacio de Hierro le está cobrando una deuda.

Por la fecha que marca la primera notificación, Alexis Ayala estaría enterado del proceso legal que Palacio de Hierro inició contra él por su deuda.

Por otra parte, este proceso legal no implica un embargo para Alexis Ayala, pues Palacio de Hierro antes debe obtener una orden judicial para poder llevar esto a cabo.

Hasta el momento no se ha filtrado cuál es la deuda que Alexis Ayala tiene en Palacio de Hierro que lo llevó a ser demandado por la tienda departamental.