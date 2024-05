Alexa Hoffman estaría dispuesta a volver a hablar con Héctor Parra cara a cara, pero con estas condiciones.

Han pasado tres años desde que Alexa Hoffman -de 21 años de edad- denunció a Héctor Parra de abuso sexual y corrupción de menores.

A meses de que se le volviera a dictar sentencia a Héctor Parra, su hija menor Alexa Hoffman rompe el silencio y revela si estaría dispuesta a ver al actor de nuevo.

Tras ser declarado culpable, Héctor Parra ha estado en contacto con el exterior por medio de Daniela Parra, mientras que Alexa Hoffman se ha manifestado en redes sociales.

Recientemente, Alexa Hoffman tuvo un encuentro con medios y aseguró que ella no suele ver información referente a su caso.

Alexa Hoffman asegura que no le gusta hacer caso a rumores, como el que dice que el verdadero abusador en su caso fue el esposo de Ginny Hoffman, de 50 años de edad.

La joven dice estar harta de los señalamientos contra su familia y rumores donde la tachan de ser manipulada y hasta mentirosa.

Asimismo, Alexa Hoffman dijo que no desea tener contacto con Daniela Parra y la llamó victimaria por no defenderla de Héctor Parra.

Para Alexa Hoffman, la única que sabe lo que vivió es ella y no pretende dar explicaciones a nadie.

Sobre Héctor Parra, Alexa Hoffman asegura sentir tristeza, ya que sigue siendo su papá.

“Mucha tristeza, es mi papá al final de todo, hay días que sí digo que me hubiera gustado tener un papá que me cuidara, no que me hiciera daño”

Alexa Hoffman