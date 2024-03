Debido a que mucha gente se aferra a creer que Héctor Parra se encuentra en la cárcel injustamente por capricho de Alexa Hoffman y Ginny Hoffman, se dan a conocer videos que probarían su culpabilidad.

Esto porque Alexa Hoffman está cansada de que Héctor Parra se presuma inocente aún cuando tres magistrados validaron las pruebas en su contra por lo que continuará en la cárcel por el delito de corrupción de menores.

Razón por la que salen a la luz estos videos, mismos que forman parte de la investigación. Es importante mencionar que existe más material que dicen es delicado y que evidentemente no se dará a conocer.

Héctor Parra (Instagram/@hectorparrag)

Héctor Parra escribía sobre las partes íntimas de Alexa Parra

A través del programa De Primera Mano, se compartió un video que muestra a Alexa Hoffman -de actualmente 21 años de edad- siendo grabada por su padre Héctor Parra -de actualmente 47 años de edad-

Alexa Hoffman muestra la película que verá junto a su papá, se mide y se sube el short para mostrar el glúteo y la leyenda que Héctor Parra le escribió: “Esta es mi pompi”, se lee.

Apoyada por esta grabación, la víctima informa que Héctor Parra le escribía sobre sus partes íntimas con el pretexto de enseñarle cuáles eran sus pompis y sus pechos, entre otras cosas.

¿Qué pasó con Héctor Parra? Sus hijas tienen dos versiones muy diferentes. (Gabriel Cabello / SDPnoticias)

“Tú me enseñaste a no usar ropa”; Alexa Hoffman normalizó abusos de Héctor Parra

En la segunda grabación se ve a Héctor Parra recibir de Alexa Hoffman un álbum de fotos que él mismo le regaló. Cabe mencionar que Daniela Parra -de actualmente 26 años de edad- estaba presente.

El álbum contiene fotos de Alexa Parra, quien en algún momento dice: “Tú me enseñaste a tomar Pepsi”, “Tú me enseñaste a sonreír”, “Tú me enseñaste a divertirme” y “Tú me enseñaste a no usar ropa”.

La última frase se acompaña de una fotografía de Alexa Parra sin ropa siendo menor de edad. Esto indicaría que la víctima habría normalizado que su padre tocara su cuerpo y le enseñará a mostrarle su cuerpo.