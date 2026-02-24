Ivette Bisogno, hermana de Daniel Bisogno, envió un mensaje a Pati Chapoy tras las declaraciones en las que la titular de Ventaneando aseguró que la madre del presentador estaba en malas condiciones de salud por negligencia:

“Ha sido totalmente injusto, pero hay un Dios y creo en su justicia y en que las cosas se acomodan como debe ser. Tengo la conciencia tranquila. Hice lo más que pude por mi mamá. Hacía todo para que estuviera lo mejor posible” Ivette Bisogno, hermana de Daniel Bisogno

La hermana de Daniel Bisogno lo comentó en exclusiva para TVNotas, asegurando que la presentadora y periodista se expresó sin sustento alguno.

Hermanos de Daniel Bisogno habrían saqueado su casa. (Especial)

Familia de Daniel Bisogno ausente en homenaje de Ventaneando

El 20 de febrero se cumplió un año de la muerte de Daniel Bisogno y en Ventaneando transmitieron un homenaje por su aniversario luctuoso.

Sin embargo, la familia de “El Muñeco” no fue invitada, según reveló Ivette Bisogno.

De acuerdo con lo revelado por la hermana del fallecido presentador, nadie de la producción se comunicó con la familia para ser parte del homenaje.

Incluso mencionó que, de haber sido invitados, su padre habría ido sin ningún problema.

Aún así, Ivette Bisogno puntualizó que ella no habría asistido a Ventaneando por solidaridad con su hermano Alex Bisogno.

Y es que tras la muerte de Daniel Bisgono, su hermano menor enfrentó el escrutinio público por una pelea mediática que sostuvo con Pati Chapoy.

Esto tras denuncias de la periodista en las que señalaba a Alex de interferir en temas de la herencia de su hermano.