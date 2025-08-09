Aleks Syntek de 55 años de edad, ha vuelto a encender las redes con una publicación en la que asegura que sus detractores le tienen miedo y que incluso le quieren hacer “un mal”.

La polémica estalló el 8 de agosto de 2025, cuando Aleks Syntek hizo una publicación con dos extensos textos en Instagram.

En ellos, ha vuelto a defenderse de las críticas, lanzando frases que muchos han calificado como dramáticas y egocéntricas.

Aleks Syntek (@syntekoficial / Instagram )

Aleks Syntek dice que defenderá sus ideales ante oportunistas como hizo Salvador Dalí y Picasso

La publicación incluye un texto escrito con letras blancas y fondo azul, en el que Aleks Syntek da a entender que como le sucedió en su momento a Salvador Dalí o a Pablo Picasso, su arte es incomprendido.

Ante ello, el propio Aleks Syntek se da ánimos, diciéndose que debe defender sus ideales y seguir siendo él mismo aunque ello no lo haga popular.

“Todo arte trascendente jamás se enfocará en la popularidad. Aún siendo arte POP, Si tu música te llena el alma y el corazón es suficiente. Defiende tus ideales, pues gustarle a los demás no es tu labor. Ni #Dali ni #Picasso pintaron para tener likes o followers o ser trendy y siempre desafiaron las creencias de su época. Aunque los oportunistas saquen de contexto lo que expresas para lucrar y monetizar, defiende tus ideales y sé tú<b>"</b> Alks Syntek

Incluso, Aleks Syntek presume que su obra musical sólo podrá ser valorada en su justa dimensión hasta que haya muerto y entonces reconocerán la valentía con la que tuvo que enfrentar la vida.

“No importa si finalmente te entienden cuando ya no estés en la tierra como #fridakahlo, tu obra hablara por ti y tus descendientes sabrán que fuiste valiente. Amén”. Aleks Syntek

Aleks Syntek (Agencia México.)

En otra parte de su publicación, Aleks Syntek dijo que a pesar del hate en su contra, él cuenta con su “tribu”, que reconoce su talento y trayectoria.

“Digan lo que digan, el público que me conoce y que conoce mi labor desde niño en el medio artístico son mi tribu, porque no necesito la aprobación de nadie para continuar mi camino“. Aleks Syntek

Con base en ello, Aleks Syntek señaló que su principal interés es ser auténtico y que a aquellos que lo aprecian los ama.

“Me interesa ser auténtico, no ser famoso o adorado por todos.Aquellos que piensan como yo y sienten como yo son mi tribu y los amo. Los demás les dejo la puerta abierta para cuando gusten sumarse al deseo de un mundo con un lugar para la luz aunque sea pequeñita y crecer con la verdad y no destruir con mentiras y descontextualizándolo todo para crear caos“.

Aleks Syntek llama a sus detractores “misioneros del caos” y advierte: “mi música hablara por mi los siglos venideros”

Aleks Syntek a sus detractores los denominó “misioneros del caos” y los invitó a “no destruir con mentiras y descontextualizándolo todo para crear caos”.

Asimismo, Aleks Syntek afirmó que “mi música hablará por mi los siglos venideros” y se mostró intrigado de los ataques próximamente le lancen.

“A esos les llamo “Los misioneros del caos” Esos desdichados se enredaran en su propia ambición. y mi música hablara por mi los siglos venideros. (Tengo curiosidad que más van a inventarme próximamente, y me gustaría saber porque me tienen tanto miedo que forzosamente quieren hacerme un mal o callarme) en fin”. Aleks Syntek

Publicación de Aleks Syntek reaviva críticas y burlas en su contra

Como era de esperarse, las burlas y críticas hacia Aleks Syntek no se hicieron esperar.

Algunos internautas le echaron en cara que él mismo ha criticado el trabajo de otros artistas de forma no muy constructiva, como en el caso de los reguetoneros.

También, le mencionaron que si él está seguro del valor que tiene su música, no debería de darle mucha importancia a lo que digan sus detractores.

Unos más destacaron que en los últimos años se sabe más de Aleks Syntek por sus polémicas en redes sociales, que por su música, lo que en su opinión es culpa suya por darles tanta importancia.

Las últimas semanas no han sido las mejores para Aleks Syntek, quien ha presumido que Shakira supuestamente le coqueteó durante un concierto en Monterrey.

También, se atrevió a publicar una imagen creada con inteligencia artificial, en la que se ve al recientemente fallecido Ozzy Osbourne poniéndole una corona en la cabeza.

Otra polémica surgió cuando Aleks Syntek hizo alarde del éxito que tuvo hace ya varios años, afirmando que incluso le avergonzaba que sus canciones sonaran demasiado en la radio, por lo que pidió a las estaciones que tocaran otros temas.