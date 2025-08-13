Aleks Syntek -de 55 años de edad- pidió en redes sociales que dejen de ‘meterle el pie’ a su música.

La publicación utilizó fotografías de Aleks Syntek con Shakira -de 48 años de edad- a quien acusó de haberle coqueteado.

Aleks Syntek pide que lo dejen de criticar y afectar su música

Tras la ola de burlas a Aleks Syntek por asegurar que Shakira le había coqueteado, el cantante ya salió a defenderse.

El miércoles 13 de agosto, Aleks Syntek compartió una publicación en Instagram para pedir que dejen de ridiculizarlo y afectar su música.

“México, cada vez que ridiculizas y ofendes a una celebridad paisano tuyo, te estás dando un balazo en la pierna ante los demás países y culturas, te estás sometiendo a ponerte por debajo de los demás como civilización.” Aleks Syntek

Natalia Coronado, Shakira y Aleks Syntek (@syntekoficial)

Aleks Syntek considera que las burlas a los cantantes son un retroceso en la cultura.

Por lo que el músico pide al público dejar de ridiculizar a los “miembros destacados” de México y, mejor, halagar su talento.

“Deja de ridiculizar a los mexicanos destacados y empieza a aplaudir su labor propositiva que es muy basta, sobran mexicanos que aplaudir” Aleks Syntek

El cantante considera que su carrera es más relevante que sus escándalos, por lo que pide que dejen de criticarlo y dejen de ‘meterle el pie’ a su música.

“Si no tienes nada bueno que decir mejor calladito, monetizar 100 pesos y entregar como judas a tu artista mexicano para que sea crucificado no te beneficia en nada. Piénsalo” Aleks Syntek

Aleks Syntek acompañó su mensaje con una serie de fotos juntos a Shakira, pero minutos después borró la publicación de Instagram.

Aleks Syntek (@syntekoficial / Instagram )

Aleks Syntek quiso defenderse de las burlas, pero lo terminaron funando

No es la primera vez que critican a Aleks Syntek por sus opiniones o historias, pues ha lanzado ‘venenosos’ comentarios contra otros cantantes.

Aunque Aleks Syntek quiso defenderse, asegurando que su talento habla más que sus polémicas, lo volvieron a criticar.

Los usuarios de redes sociales consideran que no fue un ‘caballero’ al hablar de Shakira y asegurar que le coqueteó.

“Estuvo fuera de lugar lo que dijiste de Shakira” y “Eres buen artista, pero como persona dejas mucho qué desear”, fueron los comentarios contra Aleks Syntek.

Los fans de Ales Syntek aplaudieron su mensaje y aseguraron que su trayectoria como cantante habla más que sus polémicas.