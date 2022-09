Alejandra Guzmán sufrió una caída durante una de sus presentaciones y confirmó que se dislocó la cadera en el escenario.

La cantante de 54 años de edad, tuvo una aparatosa caída mientras cantaba en un evento de la Fundación Herencia Hispana, en Washington, Estados Unidos.

Al momento de caer se golpeó la cadera y no pudo levantarse, por lo que se tuvo que cancelar el evento.

Recordemos que Alejandra Guzmán tiene dos prótesis de titanio en la cadera desde 2016, es por eso que la cantante es sensible ante cualquier golpe.

La hija de Silvia Pinal descartó que se haya tratado de una fractura , pero confirmó que se había dislocado la cadera.

Fue a través de un audio para Ventaneando, que la cantante reveló cómo fue su caída en el escenario.

Comenzó agradeciendo las muestras de cariño: “La verdad es que tengo mucha suerte de que nada más se me dislocó la cadera y en Estados Unidos me hicieron el favor de ponérmela donde debía estar”

Alejandra Guzmán fue trasladada a un hospital luego de su accidente, pero no necesitó de otra intervención quirúrgica.

“Nunca me imaginé que echándole tantas ganas y estando tan emocionada me fuera a pasar, pero es normal con dos prótesis” dijo la cantante.

Asegura que su caída no detendrá sus planes laborales y seguirá con sus ensayos para sus próximas presentaciones a pesar del dolor.

“Voy a empezar mis ensayos en cuanto me permita el doctor y estoy en buenas manos, no hubo fractura. Sí me dolió bastante, pero corrí con surte de no hacerle daño a mi acetábulo, ni a la bolita que tengo, que es de cerámica, todo bien”

Alejandra Guzmán