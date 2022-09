Luego de que Alejandra Guzmán cayera sorpresivamente durante la gala que conmemoraba el 35 aniversario de la Fundación Herencia Hispana, para felicidad de sus fans la cantante reaparece.

A través de un audio enviado al programa Chisme No Like, Alejandra Guzmán, de 54 años de edad, dice encontrarse bien tras su caída .

Alejandra Guzmán sufre caída (Internet)

“A todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí y por mandarme tantas bendiciones”, dice Alejandra Guzmán antes de asegurar que está bien y de explicar que pasó.

“Lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha, tengo 2 prótesis y pues, a veces puede pasar, nunca me había pasado pero me pasó en el Kennedy Center”, indicó para posteriormente asegurar que no hay nada de qué preocuparse.

“Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, voy pronto a mi casita, los quiero mucho”, subrayó y sin más informa que afortunadamente no hubo fractura.

¿Alejandra Guzmán se presentará en los Billboard Latinos?

Tras la caída de Alejandra Guzmán en el Kennedy Center, sus fans se preguntan si la cantante hará acto de presencia en la edición 2022 de los Premios Billboard de la Música Latina.

Evento que se llevará a cabo en el Watsco Center de Miami, Florida, el día jueves 29 de septiembre, donde Alejandra Guzmán está contemplada para cantar.

Hasta el momento, la artista no ha cancelado su presentación, por el contrario, continúa promocionado su paso por la importante entrega.

Cabe mencionar que esta entrega de premios se transmitirá en vivo por Telemundo, a partir de las 7 de la noche.

Alejandra Guzmán aún sin cancelar presentaciones (@laguzmanmx / Instagram)

A Frida Sofía no le interesa saber de Alejandra Guzmán

Por otra parte, mientras prensa y fans muestran interés por la salud de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, hija de la cantante, dice no estar al pendiente de lo que ocurre en la vida de su mamá.

Frida Sofía, de 30 años de edad, asegura que Alejandra Guzmán ya no existe en su vida y es que no le perdona que no la buscara cuando murió Natasha Moctezuma, su hermana menor.