Agencia Glow Model se deslindó del caso legal de Vadhir Derbez, negando que estén involucrados en la supuesta extorsión al actor.

La primera denunciante contra Vadhir Derbez es una modelo estadounidense de 19 años, la cual fue contratada por la Agencia Glow Model, la cual aclaró que solo es intermediaria.

Agencia Glow Model se deslinda del caso legal de Vadhir Derbez

Rafael Anzures, abogado de la Agencia Glow Model, habló con Ciro Gómez Leyva para deslindarse de la supuesta extorsión a Vadhir Derbez.

El actor asegura que la modelo que lo denunció por violación pertenece a una banda de extorsionadores, quienes le exigieron una cifra millonaria para no continuar con la denuncia.

La Agencia Glow Model asegura que no está involucrada en el supuesto delito señalado por Vadhir Derbez, y afirma que cuenta con un historial libre de cualquier denuncia o actos cuestionables.

Vadhir Derbez, cantante y actor. (Rogelio Morales/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

El abogado de Glow Model está en contacto con la defensa de Vadhir Derbez con la finalidad de aclarar el caso y deslindar a la empresa cualquier responsabilidad.

Al respecto, Rafael Azures mencionó que hay inconsistencias en la narrativa de la modelo que acusa a Vadhir Derbez de violación.

Asimismo, reiteró que la empresa solo es intermediaria entre las modelos y los proyectos.

Vadhir Derbez asegura que es víctima de extorsión

La presunta víctima de Vadhir Derbez lo denunció en abril de 2026, asunto sobre el que el actor aseguró públicamente que se trataba de un intento de extorsión.

Los abogados de Vadhir Derbez compartieron capturas de conversaciones donde le exigen más 6 millones de pesos a cambio de no presentar la denuncia.

Vadhir Derbez asegura que la mujer que lo denunció pertenece a una red de extorsión colombiana, pero la Fiscalía de la CDMX insiste en que no se ha presentado una denuncia o pruebas.