A Perfect Circle se encuentra en México. La banda estadounidense de rock alternativo ofrecerá un único concierto en el Estadio Fray Nano de la CDMX este 25 de noviembre de 2026.
Posteriormente, Maynard James Keenan y Billy Howerdel viajarán a Brasil, donde continuarán su tour 2026-2027.
¿A qué hora termina el concierto de A Perfect Circle en Estadio Fray Nano?
El concierto que A Perfect Circle ofrecerá en Estadio Fray Nano, marca el regreso de la agrupación a México. Su última presentación en el país tuvo lugar en octubre de 2017, año en que actuaron en el cierre del Knotfest.
Su show para esta noche promete ser inolvidable y es que incluirá tres actos musicales a cargo de las bandas:
- Puscifer
- Dogstar
- Dave Hill
Debido a que se trata de un show en vivo, no hay una hora oficial de cierre confirmada; sin embargo, considerando que A Perfect Circle se adueñará del escenario a las 21:40 horas, el concierto podría terminar entre las 23:00 a 23:30 horas.
A continuación te compartimos los horarios de la programación:
- Dave Hill: 6:30 P.M.
- Dogstar: 7:05 P.M.
- Puscifer: 8:10 P.M.
- A Perfect Circle: 9:40 PM
Aún hay boletos para el concierto de A Perfect Circle
No te pierdas la oportunidad de escuchar en vivo los éxitos de A Perfect Circle. Aún hay boletos para el concierto que ofrecerán esta noche en Estadio Fray Nano.
Puedes adquirirlos a través de la boletera digital FunTicket y en taquillas físicas como Forum Buenavista.
En FunTicket los precios va de $1,060.00 a $3,130.00 MXN en 4 zonas. Mientras que en Early Access se ofrecen accesos por $585.00 a $1,035.00 pesos.
Objetos no permitidos en el concierto de A Perfect Circle
Para garantizar la seguridad de A Perfect Circle, pero sobre todo de su audiencia, se ha publicado una lista de los objetos que no podrán ser ingresados al Estadio Fray Nano:
- Armas de fuego
- Cámaras fotográficas análogas o digitales
- Estupefacientes
- Tazas y objetos de vidrio
- Cuchillos, navajas y tijeras
- Pirotecnia
- Botargas
- Plumas y plumones
- Cigarros y vapes
- Mochilas voluminosas
- Equipo de cómputo, tabletas y drones
- Lonas, pancartas y banderas con un medida mayor a los 50cm x 65cm
- Carriolas
- Cadenas y joyeria con picos
- Objetos que emitan rayos laser
- Paraguas
- Sillas, pelotas y peluches
- Aerosoles y perfumes
- Publicidad
Así como piden a la audiencia no grabar el show con la cámara de su celular.