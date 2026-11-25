A Perfect Circle se encuentra en México. La banda estadounidense de rock alternativo ofrecerá un único concierto en el Estadio Fray Nano de la CDMX este 25 de noviembre de 2026.

Posteriormente, Maynard James Keenan y Billy Howerdel viajarán a Brasil, donde continuarán su tour 2026-2027.

¿A qué hora termina el concierto de A Perfect Circle en Estadio Fray Nano?

El concierto que A Perfect Circle ofrecerá en Estadio Fray Nano, marca el regreso de la agrupación a México. Su última presentación en el país tuvo lugar en octubre de 2017, año en que actuaron en el cierre del Knotfest.

Su show para esta noche promete ser inolvidable y es que incluirá tres actos musicales a cargo de las bandas:

Puscifer

Dogstar

Dave Hill

Debido a que se trata de un show en vivo, no hay una hora oficial de cierre confirmada; sin embargo, considerando que A Perfect Circle se adueñará del escenario a las 21:40 horas, el concierto podría terminar entre las 23:00 a 23:30 horas.

A continuación te compartimos los horarios de la programación:

Dave Hill: 6:30 P.M.

Dogstar: 7:05 P.M.

Puscifer: 8:10 P.M.

A Perfect Circle: 9:40 PM

Programación del concierto de A Perfect Circle en CDMX (Aperfectcircle/Instagram)

Aún hay boletos para el concierto de A Perfect Circle

No te pierdas la oportunidad de escuchar en vivo los éxitos de A Perfect Circle. Aún hay boletos para el concierto que ofrecerán esta noche en Estadio Fray Nano.

Puedes adquirirlos a través de la boletera digital FunTicket y en taquillas físicas como Forum Buenavista.

En FunTicket los precios va de $1,060.00 a $3,130.00 MXN en 4 zonas. Mientras que en Early Access se ofrecen accesos por $585.00 a $1,035.00 pesos.

A Perfect Circle (Aperfectcircle/Instagram)

Objetos no permitidos en el concierto de A Perfect Circle

Para garantizar la seguridad de A Perfect Circle, pero sobre todo de su audiencia, se ha publicado una lista de los objetos que no podrán ser ingresados al Estadio Fray Nano:

Armas de fuego

Cámaras fotográficas análogas o digitales

Estupefacientes

Tazas y objetos de vidrio

Cuchillos, navajas y tijeras

Pirotecnia

Botargas

Plumas y plumones

Cigarros y vapes

Mochilas voluminosas

Equipo de cómputo, tabletas y drones

Lonas, pancartas y banderas con un medida mayor a los 50cm x 65cm

Carriolas

Cadenas y joyeria con picos

Objetos que emitan rayos laser

Paraguas

Sillas, pelotas y peluches

Aerosoles y perfumes

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Así como piden a la audiencia no grabar el show con la cámara de su celular.