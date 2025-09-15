Adrián Marcelo, el polémico influencer y exparticipante de La Casa de los Famosos México 2024, sorprendió con las declaraciones que dio en el podcast ‘Creativo’, de YouTube.

En la charla con Roberto Martínez, el youtuber de 35 años reveló que, la presión mediática que vive a un año de su participación en el reality show, lo tiene pensando en el retiro.

Y es que, Adrián Marcelo dijo no entender los motivos del escarnio público en su contra, situación que ya no le permite disfrutar de su carrera y lo tiene con gran resentimiento contra “el pópulo”.

Adrián Marcelo habló sin filtros en la conversación de más de cinco horas que se estrenó el pasado 8 de septiembre en YouTube.

“Tengo una herida que no sé identificar, es invisible, pero me ha arruinado incluso mi capacidad de disfrutar”, confesó el también conductor de televisión.

Incluso, dijo, ya no se siente tan motivado a seguir en el medio ante el escarnio que ha padecido.

“... es más el escarnio, me parece que yo nunca me he portado… como que traigo esa herida y hoy aquí me encuentro con que la tengo muy presente, casi anunciándote hasta mi retiro“.

El irreverente Adrián Marcelo Marcelo dijo que ha visto otras temporadas de La Casa de los Famosos y con base en ello dijo no entender por qué fue tan duramente juzgado si el juego de otros ha sido más rudo:

“Siento que fui parte de algo en lo que no era justo que yo estuviera ahí. He visto ahora los pleitos que se avientan, vi la de Telemundo, las cosas que se decían, yo no entiendo por qué al final terminé siendo tan juzgado...”, consideró.

Entre otras cosas, las redes sociales se lanzaron contra Adrián Marcelo por considerar que recurría a violencia verbal contra sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2024 e incluso a comentarios mosóginos.

Ante ello, Adrián Marcelo dijo que su participación en el reality show no fue para tanto.

“No creo que dije cosas como para que fuera denunciado por una Secretaría o que fuera necesario preguntarle al Presidente”, expresó.

Ante lo sucedido, Adrián Marcelo confesó que ha desarrollado una especie de resentimiento hacia una parte de “el pópulo” (la sociedad) que, según él, lo juzgó sin piedad.

“A veces me da tanto cariño en la calle que trato de ver de qué va, pero ¿me están mintiendo?”, se preguntó, visiblemente afectado.