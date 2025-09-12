Aunque Adrián Marcelo de 35 años de edad, siempre ha sido reservado con su vida personal, en una entrevista habló abiertamente de su matrimonio con Karina Puente.

Y es que luego de casi 4 años de matrimonio y 11 de relación, todo parece indicar que el divorcio de Adrián Marcelo con Karina Puente de 34 años de edad, podría estar en puerta.

Adrián Marcelo confiesa que está pasando crisis matrimonial con Karina Puente

El youtuber Adrián Marcelo dio una entrevista a Judith Grace para YouTube, donde terminó confesando que su “obsesión” con el trabajo y polémicas sí le están costando caro con su esposa.

Pese a que Karina Puente, ‘La Chaparrita’, como Adrián Marcelo la llama fue la primera en celebrar su ingreso a La Casa de los Famosos México 2024, de ahí todo se desmoronó.

Y es que parece que luego de un último post de Karina Puente en agosto 2024 cuando Adrián Marcelo abandonó el reality show, comenzó la crisis por una obsesión que el youtuber reconoció.

Adrián Marcelo habla sobre Karina Puente. (YouTube/@AlEstiloDeJudithGrace / Tomada de video)

Según lo explicado por él, el ser tan obsesivo con su trabajo y lo irreverente sí le está dejando consecuencias en su familia, específicamente con su esposa Karina Puente con quien reveló tiene una crisis en la actualidad.

“Estoy pasando por un momento, no puedo ahondar, pero me movió todo. Ahora que hablas de mi esposa estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro (...) Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y al obsesionarme tanto con satisfacer la imagen que se tenía de mí de irreverente, de una persona que produce momento de júbilo, me salió mal tal vez este proyecto”. Adrián Marcelo, youtuber.

Pese a la revelación que Adrián Marcelo hizo dejó claro que no ahondaba más del motivo de la crisis con Karina Puente porque “no puedo hablar de más”.

Aunque Judith Grace le deseó recuperar su matrimonio, el youtuber dejó claro que sabe que existe probabilidad del divorcio con Karina Puente.

“Judith: Ojalá lo recuperes Adrián. Adrián: O tal vez no Judith. Ojalá recupere mi estabilidad”. Conversación entre Adrián Marcelo y Judith.

¿La crisis es más grande lo que parece? Adrián Marcelo y Karina Puente ya no se siguen en Instagram

Adrián Marcelo reveló que vive una crisis matrimonial con Karina Puente y aunque no están divorciados, en Instagram se comprobó que sí hay un fuerte distanciamiento.

Esto debido a que Adrián Marcelo no sigue a Karina Puente en Instagram, ni viceversa.

Karina Puente no sigue en Instagram a Adrián Marcelo. (Captura de pantalla)