¿Por qué varios quieren pegarle a Adrián Marcelo? Hay tres famosos que “le cantaron el tiro” al youtuber.

Adrián Marcelo- de 35 años de edad- es una de las figuras más controversiales que hay en la actualidad. Por ello, estos famosos lo han retado a golpes:

Cojo Feliz, de 36 años de edad

Poncho de Nigris, de 49 años de edad

Rodrigo, el hijo de Ana María Alvarado

¿Por qué Cojo Feliz quiere pegarle a Adrián Marcelo?

El Cojo Feliz es una de los famosos que ya “le cantaron el tiro” a Adrián Marcelo.

Cabe recordar que la polémica entre el comediante y el youtuber se dio en marzo 2025.

Adrián Marcelo criticó al Cojo Feliz por pedirle con “desdén” abrir su show en el Teatro Metropólitan en CDMX.

Las declaraciones de inmediato generaron eco en el Cojo Feliz y su colega Tío Rober, de años de edad.

El Tío Rober mandó duro mensaje a Adrián Marcelo al calificarlo como una persona “sin talento”.

Desde entonces, tanto Cojo Feliz como Adrián Marcelo se han mandado indirectas y burlas.

Ha sido tanta la animadversión ente Adrián Marcelo y Cojo Feliz, que el comediante ya lo retó a un combate en el evento Supernova: Orígenes.

¿Por qué Poncho de Nigris quiere pegarle a Adrián Marcelo?

Otro de los famosos que tienen pleito cantado con Adrián Marcelo es Poncho de Nigris.

La rivalidad entre ambos regiomontanos es desde hace años. Algunas versiones indican que todo se originó por una falta de respeto de Adrián Marcelo con la esposa de Poncho de Nigris.

El gesto fue tomado como traición por parte de Poncho de Nigris quien señaló que Adrián Marcelo consiguió una oportunidad en Multimedios gracia a él.

La enemistada entre los influencer provocó que Poncho de Nigris retara a golpes a Adrián Marcelo.

Incluso en el Mundial de Qatar 2022 se hicieron de palabras. Aunque la rivalidad se agudizó tras la participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México.

Para Poncho de Nigris, Adrián Marcelo quiso emular al Team Infierno de forma agresiva pero no los fans no aprobaron esa actitud.

Otro aspecto fue la entrevista de Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes, la cual fue muy criticada por Poncho de Nigris.

La más reciente confrontación se dio en el aeropuerto de la CDMX, donde Poncho de Nigris lo retó, pero Adrián Marcelo que estaba en una zona alta, no quiso acercarse.

¿Por qué Rodrigo, el hijo de Ana María Alvarado, quiere pegarle a Adrián Marcelo?

Cerramos este listado de famosos que quieren pegarle a Adrián Marcelo con Rodrigo, el hijo de la conductora Ana María Alvarado.

La polémica nació porque Adrián Marcelo arremetió contra los presentadores del programa “Sale el Sol”.

Adrián Marcelo revelo el salario de los conductores. Además calificó de “menopaúsicas” a las periodistas del matutino.

Ante esas declaraciones, Ana María Alvarado dio a conocer en TV Notas que su hijo retaba a Adrián Marcelo a pelear en Super Nova: Orígenes.

Asegurando que su hijo ganaría sin problemas “porque sabe pelear”.