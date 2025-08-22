Adrián Marcelo -de 35 años de edad- dice que fue el “apestado” de La Casa de los Famosos México en un video de YouTube.

La madrugada del 4 de septiembre de 2024 salió Adrián Marcelo por la puerta trasera de La Casa de los Famosos México tras un enfrentamiento con Gala Montes.

Adrián Marcelo se consideró el “apestado” de La Casa de los Famosos México

Ha pasado casi un año de la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México, quien reveló detalles del suceso a la periodista Laura Estrada en YouTube.

Adrián Marcelo narró todo lo ocurrido en la noche que salió tras tener un confrontamiento en vivo con Gala Montes, de 24 años de edad.

“Me peleo con esta chica, con Arath (…) se queda muy tensa la casa cuando decidieron contar esa historia, voy al cuarto, llegan Ricardo, Sian y Agustín, y le sigo: ‘Váyanse güey, estoy apestado’ lo mío es estar solo” Adrián Marcelo

El conductor sintió que La Casa de los Famosos México lo había dejado mal y como el “apestado” del programa por sus comentarios misóginos.

“Pido entrar al confesionario, no me dejan entrar, y yo quería ir para pedir mi salida. Después me hablan y adentro estaba un argentino: ‘me dice, nosotros estamos encantados con lo que estás haciendo’” Adrián Marcelo

Asimismo, Adrián Marcelo mencionó que un miembro de la producción de La Casa de los Famosos México le expresó que estaban “encantados” con su forma de actuar.

Dicho ejecutivo no reprendió a Adrián Marcelo por sus acciones; al contrario, lo felicitaron.

Pero, le revelaron a Adrián Marcelo que su madre estaba “sufriendo episodios” por todo lo que ocurría en La Casa de los Famosos México.

Adrián Marcelo (Tomada de video )

La producción de La Casa de los Famosos México quería que Adrián Marcelo se quedara

Adrián Marcelo asegura que Endemol, productora de La Casa de los Famosos México, estaban encantados con él y querían que siguiera en el programa.

Pero, él ya había tomado la decisión de salirse y a pesar de ser tachado de misógino, Endemol le ofreció trabajo.

“A mí me hablan después de Endemol, el director de Latinoamérica de Endemol y me dice: ‘Queremos hace algo contigo’” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo asegura que ser un villano le encantó al público y eso le abrió puertas a otros proyectos .

Además, confirmó que fue el mejor pagado de la segunda temporada y le daban 500 mil pesos por semana.