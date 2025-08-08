Adrián Marcelo le ofreció disculpas públicas a Mariana Rodríguez, en cumplimiento de una orden del Tribunal Electoral de Nuevo León.

El influencer de 35 años fue sancionado en octubre de 2024 por ejercer violencia política de género contra la ex candidata a la alcaldía de Monterrey.

Esto, luego de expresar comentarios considerados lascivos y grotescos contra Mariana Rodríguez, de 29 años.

¿Adrián Marcelo se burló de Mariana Rodríguez en su disculpa pública?

La disculpa de Adrián Marcelo llegó a través de un video compartido la noche del jueves 8 de agosto en su cuenta de Instagram.

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Nuevo León, derivado del PES-3281/2024″, se puede leer en el breve texto que acompaña la grabación.

Adrián Marcelo inició el video señalando su deseo de “ofrecerle una sincera disculpa” a Mariana Rodríguez, quien fue candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso electoral.

El influencer regiomontano dijo que, a través de un reportaje difundido el 14 de mayo del 2024, “proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género”, según reconoció.

“Las mismas constituyen violencia verbal y simbólica en su contra en razón de género, ya que a la postre obstaculizaron los derechos políticos electorales de la entonces candidata”, agregó Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo aparece en el video luciendo un overall de color naranja fosforescente y detrás de él se pueden ver rejas, como si estuviera en la cárcel.

Algunos internautas consideraron estos detalles como una burla de Adrián Marcelo, no sólo hacia la autoridad que lo sancionó.

También, hacia Mariana Rodríguez, que convirtió al naranja “fosfo fosfo”, en el color insignia del partido Movimiento Ciudadano.

Ante ello, algunos fans de Adrián Marcelo mostraron preocupación por otra posible sanción contra el influencer.

Sin embargo, otros consideraron que valía la pena, con tal de seguir ejerciendo su libertad de expresión plenamente.

Cabe señalar que además de la disculpa, Adrián Marcelo deberá pagar una multa de 21 mil 714 pesos como reparación del daño.

También, el influencer deberá tomar un curso sobre violencia política de género.

Además, su nombre fue incluído en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres.