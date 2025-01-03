Adrián Marcelo se avienta chistes polémicos de temas de La Casa de los Famosos 2024 durante su participación en La Cotorrisa.

Adrián Marcelo fue al programa de La Cotorrisa en donde habló sobre diferentes temas, incluido su paso por La Casa de los Famosos 2024.

Durante su participación en La Cotorrisa, Adrián Marcelo se aventó chistes de polémicos temas de La Casa de los Famosos 2024, levantando una serie de críticas.

Adrián Marcelo comenzó burlándose sobre el consumo de drogas y la polémica que se generó dentro de La Casa de los Famosos 2024 por su adicción.

También comentó sobre como dentro del reality show los del cuarto Tierra creían que se estaban llevando el programa, cuando en realidad estaban siendo los más odiados.

Adrián Marcelo dejó en claro que nunca fue el estratega y lo que buscaba era no salir y para ello utilizaba todo su ingenio.

De la advertencia a Arath de la Torre sobre que no vieran el programa sus hijos, aseguró que sí tenía la intención de subir las cosas a otro nivel.

Adrián Marcelo incluso bromeó con el hecho de que sería el compañero que podría matar a los demás en el salón.

Se burló de los orígenes y de las carencias de Agustín Fernández y Briggitte Bozzo y que por eso hacían algunas cosas en La Casa de los Famosos 2024.

También se burló de Acapulco Shore señalando que tenían enfermedades de transmisión sexual, asegurando que todos los que participaron en este programa hicieron cosas peores que él y no los lincharon.

Adrián Marcelo se refirió a Gala Montes y la acusación que hizo su mamá de que la había violentado, algo que no se ha comprobado pero el conductor sigue recordando.

Adrián Marcelo sigue creyendo que no fue tan grave lo que hizo en La Casa de los Famosos 2024

Pero Adrián Marcelo no solo se refirió sobre los habitantes de La Casa de los Famosos 2024 y es que también lanzaron algunos chistes sobre las personas de fuera como Andrea Legarreta.

Y es que Adrián Marcelo señaló que son las personas pobres las que ven Hoy y son los que creen que es malo por la manera en la que se refirió Andrea Legarreta de él y es que recordó que le dijo “psicópata”.

También aseguró que el programa Hoy es visto por “gays” los cuales “son incendiarios” y por eso arremetieron contra él.

Adrián Marcelo aseguró que muchas personas no tuvieron cuidado de como se referían a él y por eso recibió mucho hate.

Y es que puntualizó que al ser tachado como violentador provocó el hate en su contra, pero en todo el momento minimizó sus acciones al asegurar que lo que hizo no fue tan grave.

Adrián Marcelo destacó que no entendía que botón habría apretado, pues considera que Sergio Mayer hizo cosas peores y cuando lo tacharon de violentador las personas no lo compraron.

Pero con él pasó todo lo contrario, cuando considera que no hizo acciones graves para que fuera “odiado” de esa manera.

En todo momento Adrián Marcelo señaló que todo lo que hizo fue en un reality y no entendía el hate en su contra.