Adrián Marcelo le confiesa a la Licenciada María Julia que él debió ganar La Casa de los Famosos 2024, ¿será que le tiene envidia a Mario Bezares?

A más de dos meses de su salida de La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo -de 34 años de edad- regresó a la televisión en reconocido noticiero de Monterrey.

Tras la polémica que generó su salida de La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo habló sobre las críticas que ha recibido por el comportamiento que mostró dentro del reality.

Y es que Adrián Marcelo cree que él nunca rompió las reglas de La Casa de los Famosos 2024, aunque reconoció que su juego si fue muy duro ya que tomó sus conocimientos como psicólogo.

Incluso Adrián Marcelo considera que la televisora podría ocupar su participación para ser más especifico sobre lo que se puede y no hacer en La Casa de los Famosos.

Adrián Marcelo no se arrepiente de nada de lo que pasó en La Casa de los Famosos 2024

Adrián Marcelo sorprendió a sus seguidores al parecer junto con la conductora María Julia, quien tiene un noticiero en Telediario Monterrey.

Adrián Marcelo (Tomada de video )

Desde el inicio, Adrián Marcelo se mostró muy emocionado de aparecer junto a la Licenciada María Julia, pues además se trató de su regreso a la televisión.

Durante su conversación, Adrián Marcelo dejó en claro que no se encuentra arrepentido de sus acciones dentro de La Casa de los Famosos 2024.

Y es que aunque ha recibido varias críticas, Adrián Marcelo destacó que pese a lo que puedan creer, él se encuentra muy bien y sigue con su trabajo.

“Mal no me ha ido, imagínese, cómo me va a ir mal si terminé con la mejor comunicadora de este país, platicando en su espacio. No me arrepiento de absolutamente nada porque en el fondo yo sé que no le quiero hacer daño a nadie” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo aseguró que hay gente que no sabe separar que todo lo que hizo fue con motivo para entretener.

“Les agradezco que sepan separar lo que es un reality, porque mucha gente es como ‘¿pero cómo llegaste a hacer o decir eso?’ Y es como que lo hice en un reality, no lo hice en un consultorio dental, no lo hice en un noticiero serio, lo hice en un reality cuyo objetivo es entretener” Adrián Marcelo

Aunque, Adrián Marcelo señaló que no fue entendido pues el humor que se ocupa en Monterrey no es el mismo que se ve en la CDMX.

“No conectamos las cosas con las que yo bromeaba, las cosas que yo decía, pues no caían tan bien y bueno, al final identifiqué que la forma de hacer televisión aquí en Multimedios, la libertad que me dieron siempre que estuve aquí a cuadro, no hay forma de agradecerla” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo, habitante de La Casa de los Famosos 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Adrián Marcelo confesó que quería ganar La Casa de los Famosos 2024

Durante su conversación con la Licenciada María Julia, Adrián Marcelo no ocultó su frustración por no haber ganado La Casa de los Famosos 2024.

Adrián Marcelo señaló que su objetivo era ganar La Casa de los Famosos 2024 y para ello utilizó sus herramientas de psicólogo.

Incluso, Adrián Marcelo cree que la producción de La Casa de los Famosos 2024 lo llevaron al límite y por eso se terminó saliendo.

“Yo licenciada, por eso estoy todavía un poco molesto porque soy muy competitivo. Creo que no fue justo, utilizaron un recurso para llevarme al límite” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo dejó en claro que jamás rompió las reglas de La Casa de los Famosos 2024 e incluso pidió que se aclararan mejor para futuras emisiones.

Y es que aunque considera que si fue hostil, Adrián Marcelo dejó en claro que nunca se le prohibió tener esa clase de comportamiento.

“Sin embargo, creo que por lo mismo, cuando vuelvan a ser otro, o reglamentan bien, o dejan, o le avisan a la gente que se puede jugar como yo lo jugué. Yo, sí fui un poquito tosco, hostil, pero nunca, nunca rompí el reglamento, y eso es un juego fuerte, es un experimento social” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo dejó en claro que solo jugó sus herramientas como psicólogo, aunque reconoce que a otros participantes les fue mejor.

“Yo soy psicólogo de profesión, no soy actor, jugué con mis herramientas, ellos con las suyas, les fue mejor, pero la narrativa me funciona más a mí, y por eso están dándose de patadas afuera, y yo estoy mejor que nunca” Adrián Marcelo

¿Le tiene envidia a Mario Bezares? Esto dijo Adrián Marcelo sobre su triunfo en La Casa de los Famosos 2024

Adrián Marcelo mostró su descontento con Mario Bezares -de 65 años de edad-, pues cree que no le respondió de la misma manera.

Y es que Adrián Marcelo señaló que en un principio defendió a Mario Bezares de los ataques que sufrió en La Casa de los Famosos 2024 por parte de los otros habitantes.

De esta manera, Adrián Marcelo dejó en claro que no le gustó que ganará Mario Bezares La Casa de los Famosos 2024.

“No, no me dio gusto. No, no me gustó que ganara porque a fin de cuentas, sí, o sea, no voy a mentir, me dolió que en un inicio lo defendí, le pegaron muy feo en esa casa y yo me aventé casi 20 minutos diciéndole a todos mis compañeros que él merecía una segunda oportunidad” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo incluso se mostró molesto con la familia de Mario Bezares por la manera en la que se han expresado del canal.

“A fin de cuentas, sí, me sentí lastimado, no solo por él, por su familia, que tuvo el desdén incluso de meterse con esta empresa, con este canal” Adrián Marcelo

En ese sentido, Adrián Marcelo puntualizó que no se encuentra de acuerdo con las acciones de Mario Bezares.

“Así como lo defendí hoy, me expreso de lo injusto que ha sido su familia, porque cuando Televisa le cerró las puertas, ¿Quién se las abrió, licenciada? El Canal 6, Multimedios en ese entonces, le dio un programa, se lo dio a la medida, y todavía que su familia” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo dejó en claro que no quisiera tener contacto ni con Mario Bezares ni con su familia.

“No, ni quisiera, ni pienso tener (contacto con los Bezares) También hubo declaraciones por parte de su familia cuando yo estuve adentro, que, bueno, todas las tengo anotadas, no soy vengativo, pero tampoco olvido” Adrián Marcelo

Además insinuó que si Mario Bezares entró a La Casa de los Famosos 2024 fue por él y dejó en claro que fue el mejor pagado.