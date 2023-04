Resultó ser verdad: Adamari López, de 51 años de edad, sale del programa Hoy Día y de Telemundo, televisora a la que perteneció 10 años.

Esta mañana de viernes 7 de abril, Adamari López, con lágrimas contenidas y voz entrecortada, anunció su salida del matutino de Telemundo, a la par que agradeció el cariño y la compañía del público.

Adamari López (@adamarilopez / Instagram)

Adamari López se despide con voz quebrada de Hoy Día

“Mi gente linda y querida, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primero día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no los acompañaré en Hoy Día”, expresa Adamari López en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Así como Adamari López agradece que la conducción le haya permitido compartir con su público algunas de sus vivencias como el nacimiento de hija Alaïa, así como el buen trato que le dieron.

“Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos los últimos años con los que pude compartir y aprender”, agregó.

Y aseguró seguirá con las mismas ganas y energías para entretener a su público; sin embargo, no reveló cuál será el siguiente paso en su vida.

¿Adamari López sabía de su salida de Telemundo? Aseguran que no

Mientras que la también actriz Adamari López asegura que su salida de Hoy Día fue una decisión mutua, una fuente aseguró a People en Español que no sabía nada.

“La tomó por sorpresa”, asegura la fuente, palabras que coinciden pues la puertorriqueña horas antes de anunciar su salida informó que la próxima semana el matutino pasará a tener una duración de 4 horas.

Adamari López (captura de pantalla)

Reaccionan a salida de Adamari López de Hoy Día

Tras el sorpresivo anunció, Adamari López recibió el apoyo de sus seguidores así como de algunos famosos como Kany García (40 años), Fernanda Castillo (41 años), Yuri (59 años) y Rey Grupero (35 años), entre otros.

“Le huimos a cambiar lo que nos gusta, pero sin esos cambios nunca llegarían cosas mejores”, “Dejaste una gran huella en tus compañeros pero sobre todo en tu público. Te queremos”,

“Murió el programa si tú no estás ahí”, “Mana, te vamos a extrañar”, “Te amamos Ada y andamos contigo en cada aventura”, le expresan.