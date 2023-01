“Me equivoqué”, reconoció Daniel Arenas al disculparse con Daniella Álvarez por besarse con Adamari López y reconoce que no actuó de la mejor manera.

A menos de una semana de haberse integrado como conductor en el programa ‘Hoy Día’, Daniel Arenas de 43 años de edad se encuentra en medio de la polémica por haberse besado con Adamari López de 51 años de edad.

En medio de la controversia por el beso, Daniel Arenas realizó una transmisión en vivo donde se disculpó con su novia Daniella Álvarez de 34 años de edad y reconoció que se equivocó.

Daniel Arenas se equivocó al besarse a Adamari López, admite a su novia Daniella Álvarez

Daniel Arenas y Daniella Álvarez se han convertido en una de las parejas más queridas del medio del espectáculo. A través de las redes sociales, la pareja se ha mostrado muy enamorada.

Aunque la pareja suele estar lejos del escándalo, los famosos se vieron involucrados en la polémica luego de que Daniel Arenas se besó con Adamari López.

Luego de toda la controversia que se generó por el beso, Daniel Arenas realizó una transmisión en vivo en Facebook e Instagram donde habló sobre lo que pasó con Adamari López en su debut en ‘Hoy Día’.

Daniel Arenas destacó que desde el primer momento estaba muy extrañó ya que se encontraban hablando de un hecho que sucedió en ‘La Casa de los Famosos’ y que no había visto.

Sin embargo fue una la de las conductoras quién pidió a Daniel Arenas y Adamari López se besarán para ver cómo se hacían los besos de novela.

“Le piden a un actor que se dé un beso de novela con una actriz… Yo estando en la sección dije ‘a ver producción que muestren la lengua que no se ve’. En ese momento una de las presentadoras que estaba ahí en la sección dice ‘aquí tenemos una actriz y un actor por qué no nos demuestran un beso de novela cómo es’” Daniel Arenas

En su video Daniel Arenas recalcó que se sintió extraño con la petición, pero no supo cómo actuar y en un principio trató de zafarse.

“Seguramente muchas veces me vi en personaje, pero no siendo Daniel Arenas, como tan desencajado y como tan fuera de onda por así decirlo. Se me ocurre decir ‘un beso de novela es un beso con todo menos con lengua’” Daniel Arenas

Sin embargo se bloqueó ante la petición y terminó por besar a Adamari López. Pero al ver la reacción de todos se dio cuenta que se había equivocado.

“Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto obviamente me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y dije ‘¿yo qué hice?’” Daniel Arenas

Daniel Arenas destacó que todo el día estuvo desencajado porque sabía que no reaccionó de la manera correcta, ya que tuvo muchas formas de poder salir de la situación sin besar a Adamari López.

“La manera de resolver era decir ‘a ver, no, chicas yo no estoy actuando, yo no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie’. Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué” Daniel Arenas

Daniel Arenas se disculpa con su novia Daniella Álvarez por besar a Adamari López

Daniel Arenas reconoció que se equivocó, pues no besó a Adamari López como parte de un personaje, sino que el se encontraba como conductor cuando lo hizo.

En el video, Daniel Arenas señaló que fue un momento incómodo para su pareja Daniella Álvarez ya que lo vio como persona besar a otra mujer.

“Me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona besarse con otra persona, así hubiera sido un pico” Daniel Arenas

Daniel Arenas ofreció una disculpa pública a Daniella Álvarez pues señaló que fue un error de su parte haber besado a Adamari López.

“Ese día me equivoqué, ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué” Daniel Arenas

Sobre su relación con sus compañeras, Daniel Arenas destacó que les tiene un gran cariño por cada una de ellas.

“Quiero dejar claro que tengo una admiración y un cariño por Adamari igualito al que tengo por Penélope, igualito al que tengo por Andrea, igualito al que tengo por Chiky Bombom, son mis compañeras de trabajo, les tengo un respeto, una admiración y nada más” Daniel Arenas

Daniel Arenas puntualizó que confía en que con cada una de ellas pueda crear una gran amistad, pero hasta ahí nada más.

“Creería que con el tiempo vamos a construir una amistad porque con quien te ves todos los días y convives y todo pues es bonito crear una amistad, pero hasta ahí” Daniel Arenas