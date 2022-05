Niurka sigue dando de qué hablar dentro de La Casa de los Famosos, y es que tras arremeter contra Adamari López y llamarla “gorda y descuidada”, Toni Costa salió en su defensa.

Aunque Niurka habló sobre Adamari López para defender a Toni Costa, diciendo que ella no había salido a defenderlo cuando se rumoró era gay, agregó algunos calificativos de más.

En un primer momento, Toni Costa no dijo nada a Niurka, en privado le pidió no volver a hablar sobre Adamari López frente a él; anteponiendo el bien de la hija que tienen en común.

Toni Costa y Adamari López (Tomada de video)

Niurka llama “gorda y fea” a Adamari López

Niurka continúa dando de qué hablar en La Casa de los Famosos, pues tras enfrentarse en diversas ocasiones con Laura Bozzo, ahora lo hizo con Toni Costa.

Luego de las diversas especulaciones que existieron entre Toni Costa y Adamari López por su separación, el bailarín contó que simplemente su matrimonio se deterioró.

“Una cosa no ocurre de la noche a la mañana, son diez años de cosas que se van acumulando, ella decidió terminar y yo lo acepté”. Toni Costa, famoso.

En medio de ello, una revista difundió el rumor de que el motivo fue porque Toni Costa gustaba de hombres, mismo hecho que Adamari López no aceptó.

Fue ahí cuando Niurka se posicionó en contra de Adamari López, pues dijo que la famosa nunca salió a defender a Toni Costa pese a que esto podría afectar a su hija.

Sin embargo, las críticas se le salieron a Niurka de las manos, pues terminó diciendo hubo un tiempo en que “estaba gorda y fea”.

“Cuando Adamari estaba gorda y fea, hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada y gorda, ahora está espectacular”. Niurka, vedette.

Tras las grotescas palabras de Niurka, Toni Costa no dijo nada.

Toni Costa defiende a Adamari López de Niurka

Luego de que Niurka llamara “gorda y fea” a Adamari López, la exesposa de Toni Costa, este la enfrentó y le pidió no volver a referirse así de la famosa.

Adamari López y Toni Costa en 2012. (Agencia México)

Toni Costa dijo que no causó mayor controversia a Niurka al momento en que señaló a su ex, para evitar la polémica, “no quiero que se haga ruido de esto”.

Sin embargo, en privado habló con Niurka diciéndole que no lo volviera a hacer, pues dijo que él antepone cómo podría afectar esto a la hija que tienen en común.

“Le está faltando al respeto a mi hija, no quiero que en un futuro me diga por qué no defendí a su mamá”; Niurka le pidió perdón a Toni Costa y le dijo “eres un caballero”.