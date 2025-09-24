Parte de la personalidad de la enigmática Adela Noriega fue ventilada por una excompañera que trabajó con la actriz en El privilegio de amar, telenovela de 1998.

Hasta la fecha no se sabe nada de Adela Noriega desde que decidió alejarse del medio artístico en 2008.

“No daba explicaciones, no pedía perdón”, dice actriz de Adela Noriega

La actriz Adriana Nieto -de 47 años de edad- reveló en entrevista para Univisión Famosos algunas de las conductas de Adela Noriega durante grabaciones.

En un primer punto recuerda a la actriz como una persona amable pero de pocas palabra: “solía llamar a todos ‘flaquita´ y saludaba con un simple ‘hola’”.

Adela Noriega (Cuartoscuro)

Sin embargo había un aspecto en su personalidad que solía generar molestia durante las grabaciones de El privilegio de amar.

De acuerdo con Adriana Nieto, la actriz siempre llegaba tarde a sus llamados, acudiendo hasta dos horas después de lo acordado.

En este sentido, relata, todos tenían que esperar hasta que hiciera su aparición.

Por si fuera poco, revela la actriz, tras llegar tarde Adela Noriega no se disculpaba con los demás por la espera y tampoco daba explicaciones de su retardo.

Una vez terminaban las grabaciones del día Adela Noriega se retiraba directo a su camerino.

Nadie sabía nada de Adela Noriega desde antes de desaparecer

Otra de las grandes revelaciones que dio Adriana Nieto de Adela Noriega fue la forma en que la actriz mantenía su vida privada al margen de la parte profesional.

Y es que, por lo que recuerda, nadie del elenco de la telenovela ni del equipo de staff sabían absolutamente nada de la actriz. Ni donde vivía, ni a dónde iba después de las grabaciones.

Adriana Nieto mencionó incluso que la única persona con la que hablaba Adela Noriega era con su asistente.

Esta situación era un fuerte contraste, pues mientras entre todos conocían los detalles y vidas de los demás, Adela Noriega era completamente un misterio.