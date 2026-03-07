María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, aclara que Sandra Cuevas no compró el restaurante “La Casita de las sopas”.

El restaurante de Carmen Salinas cerró por primera vez en 2023 y tuvo una breve apertura en 2024 cuando decidieron clausurarlo definitivamente.

Posteriormente se anunció que Sandra Cuevas estaba interesada en comprar el lugar y hacer un nuevo restaurante, por lo que la hija de Carmen Salinas responde si es verdad.

Hija de Carmen Salinas desmiente que Sandra Cuevas haya comprado su restaurante

Sandra Cuevas rentó el lugar donde se ubica “La Casita de las sopitas” y posteriormente se rumoró que se quedaría con el lugar permanentemente, lo cual es mentira.

En entrevista con Todo para la Mujer, María Eugenia Plascencia contó que ahora es socia de Sandra Cuevas.

Por lo que juntas podrían abrir “La Casita de las sopas”, pero no mencionó una fecha en específico.

🔥🍲 ¿Sandra Cuevas compró el restaurante de Carmen Salinas? La familia aclara que no hubo venta: aseguran que ahora existe una sociedad para relanzar la famosa “Casita de las Sopas”.#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/z1YC6pGx2z — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 6, 2026

“No, estamos asociadas. Ahorita no ha sido una venta, se va hacer una sociedad porque ella quiso mucho a mi mamá y está arreglando”, mencionó María Eugenia Plascencia.

María Eugenia Plascencia menciona que no piensa vender el restaurante de Carmen Salinas y Sandra Cuevas le ofreció una sociedad por el cariño que le tenía a la actriz.

Carmen Salinas (Agencia México)

Sandra Cuevas cambiará el concepto de “La Casita de las sopas”

A inicios de 2026, Sandra Cuevas confirmó que creará un nuevo restaurante en donde estaba “La Casita de las Sopas”.

Este seguirá ofreciendo comida mexicana, pero ahora se llamará “Carmen Salinas y Sandra Cuevas”.

Sandra Cuevas mostró parte del mobiliario del restaurante y las modificaciones que se hicieron en el lugar.

La ex alcaldesa no reveló la fecha en que inaugurará el restaurante, pero aseguró que este era uno de sus “propósitos de año nuevo”.

El restaurante “Carmen Salinas y Sandra Cuevas” tendrá una pequeña exposición de la carrera de la actriz.