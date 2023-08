Fans de Wendy Guevara desean que su favorita se aleje de casi todo el Team Infierno, puesto que juran y perjuran que le quisieron robar el premio, pero además la utilizaron.

Su desprecio por el Team Infierno, especialmente por Poncho de Nigris y Sergio Mayer, de 47 y 57 años de edad respectivamente, no es nuevo.

Este data de semanas atrás y es que creían que los líderes del equipo le arrebatarían los 4 millones de pesos.

Pese a que esto no ocurrió ya que no se repartirá el premio, fans de Wendy Guevara no bajan a Poncho de Nigris de hambreado y ahora de infiel.

Por supuestamente haberse involucrado con la influencer y exparticipante de Enamorándonos, Serrath.

Poncho de Nigris (Tomada de video)

A Wendy Guevara le vale que funen a Poncho de Nigris porque ella lo ve como “hermano”

Wendy Guevara, de 30 años de edad, ha dicho que detesta a los fans que quieren controlar la vida de los demás.

Así como pide parar el hate contra sus amigos y excompañeros de La Casa de los Famosos México. Especialmente con Poncho de Nigris.

Team Infierno (La Casa de los Famosos México)

Incluso, tal y como lo dijo en el reality show, vuelve a dejar claro que no se alejará de Poncho de Nigris, a quien considera su “hermano”.

Tan es así que por medio de sus historias de Instagram, comparte un breve video de algunos de sus mejores momentos junto al influencer, a quien conoce desde hace algunos años.

“Mi hermano”, escribe sobre la grabación que los muestra divirtiéndose dentro de La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara llama "hermano" a Poncho de Nigris (@soywendyguevaraoficial / Instagram)

Poncho de Nigris ayudará a Wendy Guevara a formar una carrera sólida

En entrevista con medios, Wendy Guevara se dijo maravillada por todo lo que está ocurriendo en su vida, así como aceptó no ser experta en el medio.

Por lo que pedirá a dos integrantes del Team Infierno que la asesoren en esta nueva etapa de su carrera.

Nada menos que a Sergio Mayer y Poncho de Nigris, a quienes considera expertos en el tema y grandes hombres de negocios.