Fans de Wendy Guevara, de 30 años de edad, no quitan el dedo del renglón, quieren separarla de Marlon Colmenarez a como dé lugar, por ello buscaron a Apio Quijano, quien se volvió un buen amigo de La Perdida en La Casa de los Famosos México.

Verás, seguidores de la youtuber originaria de León, aprovecharon que Apio Quijano, de 43 años de edad, realizó un live para enterarlo de la reciente “discusión” que Wendy Guevara tuvo con su amigo Marlon Colmenarez, misma que se viralizó.

“Delante de nosotros le grita y le habla feo. La trata horrible”, leyó Apio Quijano entre los comentarios de su transmisión por lo que de inmediato se preocupó: “no me digas eso, neta, no me digas eso”, expresó.

Pero se sorprendió más cuando se enteró que hay video. “Neta, no los quiero ver porque me voy a morir”, citó. Y lo peor fue cuando le informaron que Wendy Guevara le regaló un auto a Marlon Colmenarez, de 25 años de edad. “No bueno, este es un chismezaso”, finalizó.

Wendy Guevara ya ni le contesta a Apio Quijano

Debido a que Apio Quijano ha tenido compromisos con Kabah, no ha podido reunirse con el Team Infierno, pero planea hacerlo ahora que Poncho de Nigris, de 47 años de edad, está organizando una fiesta en su quinta.

Mientras llega el momento, Apio Quijano le ha enviado mensajes a Wendy Guevara, pero ella no le contesta, por lo que asegura buscará a Marlon Colmenarez para tener contacto.

“Voy hablar con Marlon y le voy a decir: Cuidas a mi niña porque si no voy a ir a tu yugular aunque no la alcance, y aunque me aplaste y me destruya una pierna, haré mi intento de tirarte al piso” Apio Quijano

Apio Quijano aconseja a Wendy Guevara tener al lado a una persona honesta que la ayude a lidiar con la fama

Apio Quijano entiende que Wendy Guevara actualmente está siendo muy solicitada, por lo que no se toma personal que no le conteste los mensajes.

“Wendy anda en las nubes, está saboreando el éxito y que bueno que lo saboree porque además le van a llegar un chorro de oportunidades y que las tomen todas”, subraya el cantante y sin más aconseja a su amiga.

Esto porque sabe que no es fácil lidiar con la fama, mucho menos cuando te llega de golpe y estás solo: “En una situación así necesitas a alguien congruente, honesto, que la ayude a aterrizar, a administrar su dinero y cuidárselo”.